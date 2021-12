Potret Keluarga Pertama Felicya Angelista Bersama Anak dan Suami di Hari Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan Natal tahun ini begitu istimewa bagi Felicya Angelista. Untuk pertama kalinya, dia merayakannya bersama suami, Caesar Hito, dan anaknya, Graziella Bible Emmanuela.

Felimengunggah foto perayaan Natal keluarga kecilnya di Instagram pada Sabtu, 25 Desember 2021. Dalam foto, ketiganya tampil kompak dengan pakaian serbamerah dan mengenakan topi Sinterklas. Feli dan Hito memegang lilin yang menyala menerangi wajah mereka.

“Malam natal & lilin natal pertama @babybible911. Bible liat deh, cahaya lilin natal mau sekecil apapun cahaya nya tetep berdampak untuk menerangi kegelapan, nah Bible juga harus jadi terang Tuhan yang berdampak untuk banyak orang ya syg, Selamat Natal pertama malaikat kecil nya mamoy & papoy.. We love you so much,” tulis dia di keterangan, dengan menambahkan emoji hati.

Aktris sinetron berusia 27 tahun itu juga mengucapkan selamat Natal bagi para pengikutnya yang merayakan.

Beberapa hari sebelumnya, Feli mengunggah foto-foto Bible mengenakan gaun merah ala Sinterklas yang dihiasi dengan payet dan bulu. Kepalanya dihiasi bandana berhias bunga merah yang serasi dengan pakaiannya. Dia tampak tertidur pulas di dalam keranjang.

Di keterangan, Feli menuliskan bahwa foto tersebut diambil saat sang anak baru berusia 14 hari. “Photoshoot natal @babybible91 waktu baru 14 hari umurnya. Cantik banget santa baby nya mamoy papoy, i love you so much,” tulis dia.

Felicya Angelista dan Caesar Hito menikah pada 9 Januari 2021. Tak butuh waktu lama bagi Feli untuk hamil. Dia mengetahui tengah mengandung pada Maret, tapi baru mengumumkannya April 2021. Anak pertama pasangan itu pun lahir pada 9 November 2021 melalui operasi Caesar.

