Trik Cerdas Meghan Markle Melindungi Privasi Archie dan Lilibet Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry akhirnya merilis foto keluarga mereka yang pertama kali sejak kelahiran anak kedua, Lilibet Diana, pada Juni lalu. Selama berbulan-bulan penggemar dibuat penasaran atas Lilibet. Dan foto Natal mereka tahun ini, yang dirilis pada Kamis, 23 Desember 2021, menjawab penasaran itu.

Foto kartu Natal mereka untuk tahun 2021 itu menunjukkan Harry duduk dengan Archie berambut merah di lututnya, di samping Meghan menggendong bayi Lilibet. Meski menampilkan anak-anak mereka di Internet, pasangan itu masih berusaha melindungi privasi buah hati dengan trik cerdas.

Ketika diperhatikan lebih teliti, pasangan itu tidak menampilkan wajah kedua anaknya secara keseluruhan. Archie dan Lilibet difoto tampak samping. Menurut Elizabeth Holmes, pengamat kerajaan dan penulis HRH: So Many Thoughts on Royal Style, mengatakan bahwa itu adalah cara sempurna untuk memastikan penggemar mereka melihat sekilas anak-anak kerajaan sambil melindungi privasi mereka juga.

"Ini adalah cara yang benar-benar jenius untuk membagikan anak mereka untuk pertama kalinya (untuk Lili)/lama (untuk Archie) karena kita dapat melihat ‘cukup’ dari mereka,” kata Elizabeth di Instagram. "Kami tahu privasi anak-anak sangat besar untuk H&M dan dengan menunjukkan wajah mereka dari samping (daripada langsung ke kamera) membantu mempertahankannya sebisa mungkin."

Fans dengan cepat bereaksi ketika gambar menggemaskan itu diunggah pada Kamis. Banyak yang berfokus pada rambut Archie.

"Saya suka bahwa (rambut) Archie adalah ginger (red) seperti ayahnya. Keluarga yang indah," komentar salah satu penggemar. "Aww sepertinya anak-anak meniru ayah dengan rambut ginger,” kata yang lain.

Di kartu itu, Meghan Markle dan Pangeran Harry menulis pesan. "Selamat Liburan. Tahun ini, 2021, kami menyambut putri kami, Lilibet, ke dunia. Archie menjadikan kami 'Mama' dan 'Papa', dan Lili menjadikan kami keluarga."

Kartu itu juga menyoroti badan amal yang bekerja sama dengan Duke dan Duchess of Sussex. "Saat kami menantikan tahun 2022, kami telah memberikan sumbangan atas nama Anda ke beberapa organisasi yang menghormati dan melindungi keluarga - dari mereka yang dipindahkan dari Afghanistan, hingga keluarga Amerika yang membutuhkan cuti orang tua berbayar: Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms."

Meghan Markle dan Pangeran Harry itu mengakhiri catatan mereka dengan: "Semoga Anda menikmati musim liburan dan Tahun Baru yang sejahtera, dari keluarga kami untuk Anda! Seperti biasa, Harry, Meghan, Archie & Lili."

