5 Kegiatan Seru Liburan di Rumah, Buat Kerajinan Tangan atau Belajar Bahasa Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang menantikan momen akhir tahun. Selain karena adanya perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, momen akhir tahun dapat dimanfaatkan sebagai masa liburan bagi para siswa, mahasiswa, serta kaum pekerja. Rehat sejenak dari rutinitas tentu dapat bermanfaat untuk kesehatan mental.

Supaya momen liburan tidak membosankan dan lebih bermanfaat, Anda bisa mencoba kegiatan baru yang bisa dilakukan di rumah. Mungkin terlihat sulit dan menakutkan, namun sesekali Anda harus keluar dari zona nyaman. Dengan mencoba hal baru, dapat memperkaya pengalaman sekaligus melatih kreativitas. Mengutip keterangan resmi platform edukasi teknologi, Zenius, berikut ini kegiatan menarik agar liburan akhir tahun semakin berkesan.

1. Kerajinan Tangan

Jika Anda senang aktivitas fisik atau berencana menerapkan gaya hidup sehat, olahraga adalah jawabannya. Biasanya orang tidak berolahraga karena malas bergerak, padahal, ada pilihan olahraga yang tidak memerlukan banyak gerakan misalnya yoga dan pilates. Olahraga juga bisa dibuat lebih menyenangkan dengan dilakukan bersama sahabat, mengikuti kelas olahraga, ataupun mendengarkan musik favorit. Bagi penggemar K-pop, nge-dance ala girl group atau boy group idola Anda bisa jadi pilihan menarik. Banyak sekali opsi kegiatan olahraga yang bisa dipilih sesuai preferensi. Selain baik untuk kesehatan, berolahraga juga terbukti dapat meningkatkan hormon endorfin yang akan membuat kamu lebih bahagia serta terhindar dari stres.

Selain olahraga atau menekuni hobi, Anda bisa mengash kecerdasan dengan mempelajari bahasa asing. Menurut penelitian, menguasai lebih dari satu bahasa dapat melatih otak untuk melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi saja. Selain itu, kemampuan ini juga sangat berguna untuk mendapat beasiswa ataupun berkomunikasi dalam dunia kerja nantinya. Di era globalisasi ini, arus informasi dari seluruh penjuru dunia sangat deras, sehingga kemampuan bahasa akan sangat menguntungkan. Salah satunya bahasa Korea yang tengah digemari berkat gempuran hallyu seperti K-Pop dan K-drama. Melalui program Zenius Live: Learn! KOREAN with BTS, menggunakan kurikulum yang diambil dari buku Learn! KOREAN with BTS yang dikembangkan oleh HYBE Edu. Pengalaman belajar bahasa Korea jadi lebih seru bersama dengan native speakers dan tutor profesional, ditambah dengan adanya fitur audio dari member BTS.

5. Kegiatan melatih otak

Pada dasarnya, manusia memiliki kecerdasan serta potensi yang besar. Namun, tak banyak orang yang mau menggali potensi dan memaksimalkannya secara optimal. Anda bisa memanfaatkan waktu liburan untuk melatih otak agar konsentrasi dan daya pikirmu semakin baik. Misalnya dengan memainkan puzzle, bermain alat musik, juga mencoba keterampilan baru.