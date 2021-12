Fendi Luncurkan Kembali Baguette Bag Ungu Carrie Bradshaw di Sex and The City

(tengah) Sarah Jessica Parker di lokasi syuting drama romantis Sex and The City Reboot. Foto: Instagram/@sarahjessicaparker

TEMPO.CO, Jakarta - Bicara tentang Sex and The City tak bisa lepas dari fashion. Tokoh utama serial televisi itu, Carrie Bradshaw (diperankan oleh Sarah Jessica Parker), memiliki koleksi pakaian, tas, dan sepatu yang modis. Gaya yang sama muncul dalam dua film berikutnya. Sekarang, beberapa barang fashion koleksi Carrie Bradshaw yang sudah lenyap, telah muncul kembali. Fendi meluncurkan kembali baguette bag payet ungu ikonik yang dibawa oleh Bradshaw di SATC.

Tas itu merupakan koleksi musim gugur/musim dingin 1999. Dalam cerita Sex and The City, tas itu dicuri ketika Bradshaw dirampok saat berjalan di Soho New York. Dalam adegan yang sangat memilukan bagi pecinta mode, perampok itu berulang kali meminta tas Bradshaw, yang dia jawab dengan, "Ini baguette."

Sekarang, tas yang sama muncul lagi dalam episode terbaru dari reboot-nya, And Just Like That... (AJLT), ketika Bradshaw pergi menemui mantan istri Mr Big, Natasha Naginsky.

Peluncuran kembali tas itu disesuaikan dengan jadwal perilisan film. Fendi mengumumkan di situs webnya bahwa tas Baguette medium ikonik itu dirilis ulang dari versi asli yang pertama kali diperkenalkan pada Koleksi Musim Gugur/Musim Dingin 1999-2000. Baguette itu dibordir halus dengan manik-manik ungu dengan berbagai bentuk dan ukuran untuk menciptakan efek 3D dan dihiasi dengan logo khas FF.

Tas yang dibuat di negara asal Fendi, Italia, ini memiliki fitur penutup depan, detail kulit tone on tone, dan gesper magnetik. Tas ini juga memiliki kompartemen dengan saku ritsleting dan peralatan logam berlapis emas. Tas dapat dibawa dengan tangan, atau dikenakan baik di bahu atau di selempang berkat pegangan kulit dan tali bahu yang keduanya dapat dilepas.

INDIAN EXPRESS

