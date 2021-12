Priyanka Chopra Elegan Kenakan Gaun Silver di Premier The Matrix Resurrections

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra tampil mewah dalam balutan gaun strapless bercahaya saat menghadiri pemutaran perdana The Matrix Resurrections, di San Francisco, Amerika Serikat, Sabtu 18 Desember 2021.

Aktris berusia 39 tahun itu tampil memukau di karpet merah mengenakan gaun bodycon strapless silver yang menampilkan belahan setinggi paha dan applique merah di bagian korsetnya. Dia tampil elegan dengan tatanan rambut cokelat panjangnya yang ditata bergelombang penuh di satu bahu. Gaun silver-nya itu rancangan khusus Halpern.

Chopra melengkapi penampilannya dengan set perhiasan dari koleksi Bulgari dan sepatu pumps perak mengilap rancangan khusus Christian Louboutin. Tampilan makeup-nya pun terlihat bold, dengan riasan cat eye ganda yang tegas, kelopak mata yang berkilau, pipi yang kemerahan, banyak highlighter dan lipstik cokelat dan dilapis dengan kilau yang melimpah.

"Malam yang luar biasa! Pemutaran perdana Matrix!" tulis Priyanka Chopra dalam keterangan unggahan Instagram-nya, seraya mengapresiasi pilihan stylist-nya Law Roach tentang gaun yang dipakainya. "Warna gaun saya adalah ode untuk karakter saya dalam film, Sati. Aku tidak sabar menunggu kalian semua bertemu dengannya!! Sangat bangga dengan pemain dan kru ini. Suatu kehormatan. Terima kasih Lana."

Melansir laman Indian Express, dalam film The Matrix Resurrections Priyanka Chopra berperan sebagiai Sati, program pengasingan yang diperankan oleh Tanveer K Atwal dalam The Matrix Revolutions. Menurut keterangan sinopsis resmi film itu, film yang disutradarai Lana Wachowski ini adalah film keempat yang telah ditunggu-tunggu dalam waralaba inovatif yang mendefinisikan ulang sebuah genre. Film baru ini menyatukan kembali bintang asli Keanu Reeves dan Carrie-Anne Moss dalam peran ikonik yang mereka buat terkenal, Neo dan Trinity.

The Matrix Resurrections adalah film keempat dalam seri Matrix, dan mengikuti The Matrix Revolutions tahun 2003. Waralaba dimulai dengan The Matrix tahun 1999, yang dianggap sebagai salah satu film fiksi ilmiah terbaik sepanjang masa. Nantikan aksi Priyanka Chopra dalam The Matrix Resurrections yang mulai tayang pada 22 Desember.

