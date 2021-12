Kate Middleton Tampil Chic dengan Sweater Merah Promosikan Konser Natal

Kate Middleton dalam trailer pertama untuk ITV's Royal Carols: Together at Christmas. (tangkapan layar Youtube)

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton mengenakan sweter meriahnya musim liburan ini. Dalam trailer pertama untuk ITV's Royal Carols: Together at Christmas, sebuah konser liburan yang disiarkan televisi khusus yang diselenggarakan oleh Duchess of Cambridge, Kate muncul mengenakan sweter merah cerah oleh Miu Miu.

Sweater merah itu memiliki kerah putih, serta detail desain mawar dan kancing kristal di bagian depan. Rambut cokelat karamelnya ditata dalam gelombang mengkilap dan dia melengkapi penampilannya dengan anting-anting sederhana.

"Saya sangat senang menjadi tuan rumah Bersama saat Natal di sini di Westminster Abbey," katanya di trailer sambil duduk di bangku gereja.

Untuk acara sebenarnya, yang direkam pada 8 Desember, dia tiba di Westminster Abbey mengenakan gaun mantel merah cerah oleh Catherine Walker, yang menampilkan fitur kerah dasi kupu-kupu yang dramatis dan kancing yang serasi di bagian depan. Untuk aksesori, sang duchess mengenakan sepatu pumps berwarna merah karya Gianvito Rossi dan membawa clutch berwarna merah. Dia juga mengenakan sepasang anting-anting menjuntai yang cocok dengan cincin pertunangan safirnya. Sedangkan Pangeran William tampil serasi dengan tampilan Kate yang sangat merah dengan mengenakan dasi merah.

Ini adalah pertama kalinya Kate Middelton menjadi tuan rumah acara yang akan memberikan penghormatan kepada individu dan organisasi di seluruh Inggris yang telah memberikan dukungan selama pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

Konser Malam Natal akan menampilkan pembacaan, lagu-lagu Natal, dan pertunjukan dari barisan bintang yang mencakup Leona Lewis, Ellie Goulding dan Tom Walker. Acara ini sebelumnya akan ditayangkan di BBC hingga film dokumenter mereka The Princes and the Press ditayangkan.

Pangeran William dan Kate Middleton juga berbagi sekilas tentang perayaan di dalam Westminster Abbey melalui Instagram. "Kami akan merenungkan tantangan luar biasa yang kami hadapi belakangan ini dan merayakan tindakan kebaikan yang telah kami saksikan di seluruh negeri saat komunitas bersatu untuk saling membantu dan melindungi mereka yang membutuhkan," tulis keterangan tersebut.

