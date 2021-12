Retno Marsudi Jemput Cucu di Sekolah, Gaya Modisnya Jadi Perhatian

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap meluangkan waktu untuk keluarga di akhir pekan. Salah satu aktivitas favorit Retno bersama keluarga adalah bermain dengan cucu. Tapi kali ini dia tidak bermain, melainkan menjemput sang cucu yang mengakhiri masa percobaannya sebagai anak pre-school.

Retno mengunggah fotonya di Instagram pada Sabtu, 18 Desember 2021. Di salah satu foto, dia tampak berjongkok berfoto bersama sang cucu, dan di foto lain dia memegang sang cucu seperti akan menggendong.

“Taking my grandson on his last day of pre-school trials. Tahun depan Al akan mulai ‘sekolah’,” tulis dia di keterangan, ditambah tagar #YangTiYangNervous.

Foto tersebut mendapat banyak komentar pengikutnya. Bukan hanya tentang aktivitasnya momong cucu, tapi juga gayanya. Retno tampak modis dengan celana panjang hitam dipadukan dengan kemeja putih kerah berdiri. Dia melengkapi penampilannya dengan sling bag hitam.

Tapi yang paling menarik perhatian dari penampilannya adalah sepatu. Perempuan berusia 59 tahun itu mengenakan sepatu kulit oxford dengan warna yang berbeda, hitam putih di sebelah kiri dan hitam oranye di sebelah kanan.

Rambutnya yang pendek disisir rapi ke belakang dengan sedikit poni, ditambah dengan bandana biru.

“Ya ampuuun, ini anaknya apa cucunya sih…!!!” salah satu pengikutnya berkomentar.

“Eyang yg keren dan modis,” tulis yang lain.

“Terpaku pada sepatunya eyang yang kueren pake buanget,” pengikut lain menambahkan.

Retno Marsudi pertama kali memperkenalkan cucunya yang bernama Manggala Astabrata Marsudi, yang disapa Al, pada Januari 2020. Al merupakan putra dari Dyota Marsudi dan istrinya, Natalia Rialucky Marsudi.

"Let me introduce you to our first grandson... Manggala Astabrata Marsudi... or Al Marsudi. Manggala means leader, blessing or lucky... while Astabrata are the eight required traits for a leader.." ujar Retno Marsudi.

