Penelope Cruz Raih Penghormatan Khusus dari Chanel di Film MoMA Tahunan ke-14

TEMPO.CO, Jakarta - Penelope Cruz mendapat penghormatan khusus di penghargan Museum of Modern Art Film Benefit tahunan ke-14, yang dipersembahkan oleh Chanel, di mana teman-teman dekat aktris dan sesama kelas berat Hollywood berkumpul untuk bersulang untuk karir filmnya yang penuh kemenangan.

Melansir laman Harpers' Bazaar, aktris dan duta Chanel itu mengenakan gaun terbuka yang dibuat khusus dari rumah mode untuk malam itu. Gaun merah itu terinspirasi oleh Look 22 dari koleksi haute couture musim gugur/dingin 2020-21 merek ini, yang membutuhkan lebih dari 700 jam untuk membuatnya. Penampilannya semakin mewah dan berkilauan mengenakan perhiasan Chanel, termasuk anting-anting berlian Premiers Brins dan cincin emas putih toile Filante dan Comète.

Malam penghormatan dimulai dengan lawan main Cruz dalam film Vicky Cristina Barcelona, Rebecca Hall. Dia mengenang waktu mereka bersama membuat film, yang kemudian membuat Cruz mendapatkan Academy Award pertamanya, menjadikannya wanita Spanyol pertama yang memenangkan Oscar. "Penelope adalah definisi sebenarnya dari seorang bintang film," kata Hall.

Rekan sesama pemain Spanyol dan superstar global Rosalía juga menghormati Cruz, berbicara tentang bagaimana dia tumbuh dengan menonton film-film Cruz bersama saudara perempuannya dan menyematkan tampilan layarnya yang terkenal (seperti gaun merah dalam debut filmnya di Jamón, Jamón tahun 1992) di papan suasana hati mereka akan membuat bersama. Rosalía akhirnya membuat debut film utamanya bersama Cruz, dalam film Pedro Almodóvar 2019 Dolor y Gloria (Pain and Glory). Penyanyi itu bahkan memberi Cruz serenade dadakan selama pidatonya, menyanyikan sebagian dari "A Tu Vera" Lola Flores, yang mereka tampilkan bersama dalam film itu.

Musisi Ricky Martin juga memperingati persahabatannya dengan Cruz, berbagi kenangan saat mereka bersama dalam pembuatan film The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Namun, momen yang menonjol pada malam itu adalah pidato Cruz yang mengharukan, di mana dia mengingat kenangan paling awal tentang jatuh cinta pada dunia film dan, lebih khusus lagi, kolaborator dan sutradara kreatif lamanya, Pedro Almodóvar.

"Sebagai seorang anak saya terpesona oleh keajaiban dan keajaiban dan keindahan bioskop, layar raksasa. Saya menghabiskan berjam-jam menonton dan memutar ulang film. Mundur dan kembali. Film Spanyol, Prancis, film Italia, dan, tentu saja, juga Amerika film," kata Cruz. "Tapi kemudian, saya melihat film Spanyol Tie Me Up! Tie Me Down!—Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Menonton apa yang dilakukan Pedro dan para aktornya membuat saya merasa bahwa saya ingin melakukan hal itu—bahwa saya harus menjadi bagian dari alam semesta itu. Jelas dalam cara dia menulis karakter wanita yang luar biasa dan kompleks betapa Pedro mencintai dan menghormati wanita. Saya tidak akan berada di sini malam ini dan dihormati oleh MoMA jika saya tidak memiliki hak istimewa untuk bekerja dengan sutradara brilian yang memiliki menginspirasi saya, mengajari saya, dan membantu saya tumbuh sebagai seorang seniman dan pribadi."

Melestarikan keajaiban sinema adalah misi yang sama-sama dimiliki oleh Cruz dan Chanel; rumah mode tersebut telah lama menjadi pelindung industri film—baik itu Gabrielle Chanel sendiri yang mendandani bintang film Hollywood awal, produksi set landasan sinematik khas Karl Lagerfeld, atau kolaborasi berkelanjutan sutradara kreatif saat ini Virginie Viard dengan sutradara Sofia Coppola. Cruz mengakhiri pidatonya dengan mengingatkan penonton akan pentingnya pengalaman menonton teater dan mendorong semua orang untuk memperjuangkan industri film yang membangun kembali dirinya di tengah pandemi COVID-19.

"Saya pikir kita telah menyadari di dunia yang terluka dan ketakutan dan terbagi, kita membutuhkan semua bentuk seni, mungkin lebih dari sebelumnya," kata Penelope Cruz. "Kita membutuhkan film untuk melihat tidak hanya cerita kita sendiri yang dipantulkan kembali kepada kita, tetapi untuk melihat cerita semua orang diceritakan. Bioskop itu tangguh—tetapi kita perlu melindunginya."

