Kiat Reza Artamevia Menurunkan Berat Badan dengan Diet Sehat

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Artamevia pernah mengalami kenaikan berat badan yang cukup besar. Beberapa waktu lalu, wanita kelahiran 1975 itu mengatakan pernah memiliki bobot tubuh hingga 73,4 kg. Reza pun mengikuti program diet sehat. Tujuan utamanya bukan semata untuk kurus melainkan bentuk tubuh proporsional.

"Aku waktu nikah 45 kg beratnya, another 10 years orang bilang badanku stabil padahal sudah nambah 10 kg walau looks the same. Karena bertambah usia, aku enggak bisa mempertahankan berat," ujar dia dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021.

"Karena aku senang olahraga, massa otot lumayan jadi enggak bisa dengan berat yang sama dijadikan patokan gemuk atau kurus. Aku kejar bentuk proporsionalku dan juga tetap sehat," ujar pelantun "Pertama" itu.

Berbicara penyebab berat badan naik, Reza mengatakan ada berbagai banyak faktor salah satunya stres akibat terbatasnya aktivitas dan ruang gerak di masa pandemi COVID-19 beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, muncul juga kebiasaan mengemil berlebihan.

"Stres membuat lebih gemuk. Jadi banyak faktor, secara psychology," kata Reza.

Dia lalu termotivasi untuk hidup lebih sehat dengan konsisten mengikuti program diet sehat yang mencakup pengaturan pola makan, tidur hingga berolahraga rutin. Setelah mengikuti program diet ini, dia bisa menurunkan berat badannya dalam dua pekan.

"Olahraga membantu aku bisa enak tidur. Yang pasti, setelah aku menjalani program gaya hidup sehat, makan tetap enak seperti protein dan lainnya tetap dikonsumsi, fitness seminggu tiga kali malah saat saya ada waktu luang 5 kali seminggu. Sampai akhirnya nagih, langsung nge-gym," tutur dia.

"Ada treatment juga seperti kayak masuk tabung 30 menit sudah keringetan. Itu membantu, ditambah dibantu juga sama dokter supaya bisa tidur lebih cepat karena aku kan insomnia. Karena metabolisme tubuh harus dijaga dengan tidur yang baik," sambung Reza Artamevia yang berharap gaya hidup sehatnya bisa menular pada orang lain.

ANTARA

