Cerita Mariah Carey Tentang Menjadi Ibu Keren dan Tradisi Natal

Ketika berbicara tentang membesarkan anak-anaknya, Mariah Carey jujur tentang bagaimana kenyataan mengasuh anak berbeda dari harapannya. Dia bahkan merujuk kutipan Mean Girls, 'Saya bukan ibu biasa. Saya ibu yang keren'.

Penyanyi 52 tahun itu mengatakan bahwa tidak ada aturan di rumahnya. “Tidak, ada aturan di rumah ini, itu bedanya. Seperti, saya ingin seperti itu — saya tidak suka menjadi orang jahat, harus saya katakan. Aku benar-benar benci itu lebih dari apapun. Jadi, Anda tahu, saya ingin bukan seorang ibu, tapi seorang ibu yang keren.' Tapi Anda tidak pernah menjadi ibu yang keren, seperti, Anda tidak pernah," katanya secara eksklusif mengatakan kepada Us Weekly saat mempromosikan Menu Mariah-nya di McDonald’s.

Penyanyi, yang mengasuh anak kembarnya yang berusia 10 tahun, Monroe dan Maroko, dengan mantan suaminya Nick Cannon, juga menjelaskan bagaimana anak-anaknya memandang pencapaian kariernya ketika mereka mulai menyadari dampaknya pada musim Natal.

“Mereka sadar akan kesuksesan, rekor, dan sertifikasi berlian baru ini. Mereka melihat hal-hal ini dan mereka melihatnya dalam daftar dengan lagu-lagu seperti artis-artis terkini. Kemudian mereka melihatnya di No. 1, mereka bilang apa yang ada dunia, mereka menjawab, 'All I Want for Christmas Is You',” ujarnya, sebelum bercanda, “Karena jelas, semua orang tahu saya tidak lahir. Aku baru saja di sini, di sinilah aku. Dan aku bahkan bukan orang yang nyata. Saya hanya karakter animasi.”

Saat keluarganya bersiap untuk liburan, Carey mengungkapkan tradisi Natal yang tidak biasa yang telah ia kembangkan bersama keluarganya selama bertahun-tahun.

“Aku sedang tidur. Begini masalahnya, saya begadang benar-benar [terlambat]. Kami memiliki banyak tradisi dan kami mulai melakukan semuanya pada tanggal 23 dan kemudian setiap malam, seperti, hal lain. Jadi pagi Natal, saya sudah bangun sejak jam 5 pagi, mengumpulkan paket semua orang dan ini dan itu. Saya tidak akan membuka barang-barang saya sampai hari berikutnya,'” tambah penduduk asli New York itu. “Jadi, kami sarapan dan anak-anak membuka kadonya dan siapa saja yang mau membuka kado bisa melakukannya. Saya hanya lebih suka menunggu sampai saya benar-benar dapat melihatnya. Saya kembali tidur dan kemudian, menikmati momen sore hari.”

Penulis lagu menambahkan bahwa anak-anaknya tidak malu meminta hadiah dari Santa, dengan mengatakan, “Daftar Natal putri saya seperti 66 item dan saya tidak berbohong. Dia mengirimiku pesan. Saya biang, 'Apakah Anda bercanda?

Pemenang Grammy mencatat bagaimana dia berusaha membuat Natal menjadi spesial sambil menjaga agar anak-anaknya sadar akan berkah mereka.

“Semuanya berlebihan, tapi tahukah kamu? Saya merasa perlu mereka tahu bahwa itu masalah besar, bahwa tidak semua orang memilikinya. Tapi saya juga tidak tumbuh dengan dengan semua hadiah di negeri ini. Saya suka membuat liburan mereka menyenangkan,” katanya. “Dan kemudian ada putra saya yang memiliki satu barang yang sangat mahal, tetapi saya ingin mendapatkannya untuknya. Saya mau melakukan itu. Jadi, Anda tahu, kami akan melakukan hal lain. Saya suka pagi Natal, mereka membuka banyak hadiah. Itu menyenangkan. Benar-benar tidak ada yang seperti itu.”

Mariah Carey juga mengisi liburan dengan kemitraan bertema Natal dengan McDonald's, yang memiliki makna khusus bagi penulis lagu.

