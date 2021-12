Kartu Natal Camilla dan Pangeran Charles Mengingatkan bahwa Pandemi Belum Usai

TEMPO.CO, Jakarta - Camilla dan Pangeran Charles memiliki cara sendiri untuk mengedukasi orang tentang pentingnya memakai masker, meski sudah divaksinasi. Pasangan pewaris takhta Kerajaan Inggris itu menyajikan foto ketika Pangeran Charles membantu Camilla membetulkan maskernya untuk dipasang di kartu Natal 2021.

Masker menjadi barang wajib yang dikenakan saat keluar rumah sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Masker diketahui dapat mencegah atau memperlambat penyebaran infeksi virus corona. Tapi sejak muncul vaksinasi, banyak orang yang melepas masker. Beberapa negara sudah membolehkan masyarakatnya tidak memakai masker di ruang terbuka.

Namun, ada juga kesalahpahaman bahwa orang yang divaksinasi tidak rentan terhadap infeksi virus lagi sehingga bisa melepas masker. Tapi, sebenarnya masker tetap perlu bahkan untuk orang yang sudah divaksinasi lengkap. Masker diperkirakan menjadi aspek keselamatan yang tidak bisa ditawar lagi di masa mendatang.

Duchess of Cornwall dan Pangeran Charles memilih momen memakai masker untuk menyatakan bahwa benda ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan apa yang perlu kita lakukan agar tetap sehat.

Foto di kartu menunjukkan Charles mengenakan masker hitam, menyesuaikan topeng putih gading di wajah istrinya. Foto itu diambil selama Royal Ascot tahun lalu pada Juni, di mana para peserta diwajibkan mengenakan penutup wajah dan masker saat berada di dalam lokasi acara.

“Saat hitungan mundur menuju Natal dimulai, hari ini kami membagikan kartu Natal resmi tahun ini dari The Prince of Wales dan The Duchess of Cornwall,” deikian tertulis di keterangan resmi Instagram mereka.

Setelah kartu resmi dibagikan, pengikut menulis komentar yang menggembirakan di bagian komentar. “Gambaran yang sangat indah: kasih sayang mereka satu sama lain dan simbol dari masa-masa yang penuh tantangan ini!” kata salah satu pengikut mereka.

“Suka ini !!! Ini menggambarkan realitas kehidupan kita semua selama setahun terakhir !!! Selamat Natal untuk seluruh keluarga Kerajaan! Semoga Anda semua sehat dan bahagia di tahun 2022!”

“Kamu memberi contoh bagi kita semua! Saya menghargai itu! Selamat Natal untuk kalian berdua!” tulis yang lainnya.

Untuk kartu Natal tahun lalu, Camilla dan Pangeran Charles menampilkan foto mereka di taman perkebunan mereka di Skotlandia. Dalam foto itu, Camilla mengenakan jeans dan tersenyum ke kamera, sementara Charles, dengan celana khaki dan kemeja kerah terbuka, menatap istrinya. Kartu Natal 2019 menampilkan foto Charles dan Camilla dalam tur kerajaan di Kuba, ketika Charles mengendarai MG convertible vintage dan Camilla melambai kepada penonton.

Baca juga: Alasan Duchess Camilla Tak Berhenti Konsumsi Produk Susu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.