Sebab Mimpi Hamil Tak Selalu Berhubungan dengan Memiliki Bayi

Pernahkah Anda bermimpi sedang hamil? Sebagai seseorang yang belum ingin memiliki anak, mungkin sangat membingungkan dan menakutkan untuk benar-benar percaya bahwa Anda hamil, bahkan jika itu hanya mimpi.

Tentu saja, bagi orang lain yang ingin hamil, itu mungkin mimpi yang menyenangkan, tetapi terlepas dari di mana Anda berada pada spektrum itu, memiliki mimpi kehamilan tidak selalu harus tentang memiliki bayi sama sekali. Seperti banyak mimpi, itu bisa menjadi metafora yang menunjuk ke sesuatu yang lebih dalam.

"Mimpi hamil ketika Anda tidak [benar-benar hamil] atau bahkan berpikir untuk hamil dalam kehidupan nyata adalah skenario mimpi yang sangat umum," kata ahli decoding mimpi dan penulis buku terlaris The Dream Dictionary from A to Z, Theresa Cheung. Mimpi kehamilan yang populer termasuk hamil berat, melahirkan, melahirkan bayi jelek, atau hamil anak mantan Anda, katanya.

Dalam kebanyakan kasus, bermimpi Anda hamil tidak sama dengan memiliki anak, tapi bisa jadi. "Langkah pertama dengan interpretasi mimpi sebelum Anda pindah ke simbolis dan psikologis selalu literal," kata Cheung kepada kami. "Penafsiran literal sangat jarang terjadi tetapi mereka harus dikesampingkan terlebih dahulu." Untuk mengetahuinya, Anda perlu memperhatikan bagaimana perasaan Anda tentang kehamilan dalam mimpi Anda, katanya. "Jika Anda ketakutan, pikiran Anda yang bermimpi mungkin menyarankan untuk memeriksa alat kontrasepsi Anda." Sederhananya? Pastikan tidak benar-benar hamil, untuk berjaga-jaga jika pikiran Anda yang bermimpi mencoba memberi tahu Anda sesuatu.

Mimpi kehamilan Anda juga bisa keluar dari "keinginan terpenuhi" atau "takut hamil," jelas Cheung. "Mimpi Anda mencerminkan apa yang benar-benar penting dalam kehidupan nyata dan dapat menawarkan kesempatan bagi Anda untuk bermain peran saat hamil, dan jika memiliki mimpi terkait kehamilan yang menakutkan, ini dapat membantu Anda melepaskan kecemasan yang menghambat kesuburan," jelasnya.

Setelah Anda menginventarisasi dan mencoret arti yang lebih literal di atas, Anda dapat memeriksa kemungkikan mengalami mimpi kehamilan. Cheung mengatakan mungkin pikiran Anda menyuruh untuk mencoba hal-hal baru dan menemukan cara untuk mencapai potensi diri sendiri.

"Mimpi-mimpi ini benar-benar mendorong Anda untuk mempertimbangkan masa depan dan bagaimana Anda benar-benar menciptakannya melalui tindakan, pikiran, dan perasaan yang Anda lahirkan setiap saat," katanya. "Refleksikan masa depan seperti apa yang sebenarnya Anda bayangkan untuk diri sendiri saat ini dengan pikiran pertama Anda."

Sekarang setelah Anda menemukan "mengapa", saatnya untuk memulai decoding. Mulailah dengan mengingat bahwa "simbol dalam mimp selalu berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan nyata Anda," kata Cheung. "Biarkan kebijaksanaan mimpi Anda menawarkan perspektif dan wawasan baru."

Tentu saja, ada daftar panjang kemungkinan interpretasi selain keinginan untuk hamil atau takut akan kehamilan yang tidak disengaja. Cheung mengatakan itu bisa apa saja mulai dari menginginkan awal yang baru hingga merindukan cinta dan penerimaan tanpa syarat. "Pikiran impian Anda mungkin menyarankan untuk memulai dengan memelihara diri sendiri," jelasnya. "Lihatlah ke dalam diri Anda untuk penerimaan yang penuh kasih daripada secara eksternal."

Berikut adalah beberapa interpretasi berdasarkan mimpi spesifik Anda

1. Mimpi melahirkan

Mimpi itu juga bisa mengacu pada masa penantian, kata Cheung. Mungkin saat ini Anda harus menunjukkan kesabaran atau tekad untuk menyelesaikan suatu proyek. "Area baru dari kepribadian atau ide Anda sedang berkembang atau menetas, dan benih-benih sesuatu yang baru tumbuh dalam kehidupan nyata Anda," katanya. Dia juga menambahkan bahwa jika Anda benar-benar melahirkan atau melahirkan dalam mimpi, itu bisa berarti bahwa kerja keras Anda akan segera dihargai.

2. Mimpi morning sicknes atau memiliki pregnancy glow

Mungkin Anda baru saja memasuki fase baru dalam hidup Anda, dan jika itu yang terjadi, Cheung berkata untuk "perhatikan bagaimana perasaan Anda tentang kehamilan impian Anda karena ini mencerminkan seberapa percaya diri Anda tentang awal yang baru ini." Misalnya, jika Anda menderita mual di pagi hari dalam mimpi Anda, dia mengatakan itu bisa menjadi pertanda buruk dari apa pun yang Anda lahirkan secara metaforis. Sebaliknya, jika Anda memiliki cahaya kehamilan itu, maka Anda mungkin melakukan hal yang benar dalam kehidupan nyata Anda.

3. Bermimpi orang lain sesorang hamil

Jika Anda bermimpi bahwa orang lain yang Anda kenal sedang hamil, maka Cheung mengatakan itu bisa berarti ada bagian dari diri Anda yang perlu dipupuk "untuk memenuhi potensi Anda atau mempelajari keterampilan baru" atau orang itu telah mengajari Anda sesuatu yang telah membantu Anda untuk berkembang.

4. Mimpi hamil anak mantan

Lalu ada skenario kontroversial hamil anak mantan Anda. Tapi sebelum Anda bangun dengan perasaan jengkel, sedih, atau bingung, Cheung memberi tahu kami bahwa itu sebenarnya pertanda pertumbuhan yang bagus. "Pikiran mimpi Anda mencoba memberi tahu Anda bahwa hubungan masa lalu Anda menyebabkan lahirnya wawasan baru dalam diri Anda, dan ini adalah hal yang positif," katanya. "Anda tumbuh dalam pengalaman hidup karena hubungan itu, dan kebijaksanaan yang Anda peroleh telah mendewasakan Anda." Sekali lagi, jika Anda mengalami morning sickness dalam mimpi Anda, itu bisa menunjukkan sifat beracun dari hubungan tersebut.

Dia menambahkan, "Mimpi [ini] mengingatkan kita tentang pentingnya mengetahui kapan saatnya untuk melepaskan masa lalu dan berdamai dengan yang baru."

5. Punya banyak bayi atau salah meletakkan bayi

Sekarang, jika Anda benar-benar melahirkan dalam mimpi, Cheung mengatakan bahwa umumnya merupakan awal yang baru. Dia juga menyarankan untuk berfokus pada betapa sulitnya pekerjaan itu, karena itu melambangkan dedikasi atau disiplin yang Anda perlukan di dunia nyata untuk mencapai tujuan Anda. Dia menambahkan bahwa apa yang Anda lahirkan juga akan menunjukkan bagian mana dari hidup Anda yang berubah.

"Jika Anda melahirkan banyak bayi, ini menunjukkan banyak arah baru yang menarik tetapi juga peringatan untuk tidak menyebarkan diri Anda terlalu kurus," katanya. "Jika bayi hilang atau salah tempat, mungkin Anda kehilangan fokus atau perlu kembali ke jalur untuk fokus pada apa yang benar-benar penting."

6. Mimpi bayi monster

Jika bayinya ternyata jelek atau monster, maka sesuatu dalam hidup Anda mungkin tidak beres atau Anda mungkin terlibat dalam sesuatu yang keluar dari zona nyaman Anda, kata Cheung. Itu juga bisa berbicara tentang hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan itu.

