Raih Daesang di Melon Music Awards 2021, IU Tampil Bergaya Glam Rock

TEMPO.CO, Jakarta - IU meraih Daesang (hadiah utama) di ajang Melon Music Awards 2021, yang digelar Sabtu 4 Desember 2021. Ini adalah penampilan pertamanya di Melon Music Awards dalam empat tahun. Dia terakhir muncul pada tahun 2017, ketika dia memenangkan Album of the Year, Penulis Lagu Terbaik, dan Top 10 Artists (Bonsang).

Di Melon Music Awards 2021, IU memperbaiki rekor tersebut dengan membawa pulang total lima penghargaan. Tidak hanya Album of the Year, Best Songwriter, dan Top 10 Bonsang lagi, tetapi juga Album of the Year dan Best Solo (Perempuan). Dua dari penghargaan tersebut adalah Daesangs: Album of the Year dan Artist of the Year.

Penyanyi IU saat menghadiri Melon Music Awards 2021. Instagram.com/@leejieunstyle

IU tampil mengenakan beberapa busana serba hitam di MMA 2021. Busana pertama yang dikenakannya adalah mini dress hitam lengan panjang dari koleksi YCH. Dress itu memiliki detail cutout di bagian sisi tubuh kanan kiri. Penyanyi yang memiliki nama asli Lee Ji Eun itu melengkapi penampilannya dengan high heels senada dan perhiasan gelang dan ating Serpenti Viper Bulgari, menurut keterangan akun Instagram LeeJiEun Style.

Saat tampil menyanyikan single Celebrity, IU bergaya glam rock. Dia mengenakan atasan berupa vest dan jaket kulit hitam koleksi EENK dipadankan dengan rok mini senada. Selain itu, dia mengenakan topi baret hitam, sepatu boots hitam setinggi lutut, serta perhiasan Gucci.

Penyanyi IU saat menghadiri Melon Music Awards 2021. Instagram.com/@leejieunstyle

Ketika ia menerima penghargaan di atas panggung, IU tampil feminin mengenakan midi dress GG Embroidered Tulle koleksi Gucci dipadankan dengan high heels pump hitam.

Dalam pidatonya saat menerima penghargaan Artist of the Year, IU mengatakan penghargaan ini banyak bobot. "Banyak artis bekerja keras dan melakukan yang terbaik tahun ini, tetapi saya menerima penghargaan ini sendirian, jadi saya merasa berterima kasih kepada artis lain. Saya akan memikul beban penghargaan ini dan menyalurkannya untuk bekerja keras membuat musik tahun depan. Artis, kalian semua bekerja keras tahun ini," ujarnya seperti dilansir dari laman Soompi.

Dia melanjutkan karena pandemi acara penghargaan pun hanya dihadiri sedikit penonton. IU berharap jika menunggu sedikit lebih lama, tentu akan mudah untuk berinteraksi secara langsung dengan penggemar di acara penghargaan.

"Tahun depan, saya ingin bertemu lebih banyak orang dari jarak yang lebih dekat. Karena Uaena [nama klub penggemar] ada di sini hari ini, saya merasa benar-benar mendapat penghargaan. Uaenas, saya mendapat lima piala, apakah Anda bangga? Saya senang bisa membuat bahu Uaenas berdiri dengan bangga. Saya berharap hari itu akan segera tiba ketika kita dapat menikmati ini dengan semua penggemar K-pop. Aku mencintaimu," ujarnya.

IU menambahkan bahwa ia benar-benar ingin mendapatkan penghargaan Album of The Year di Melon Music Awards 202. Tahun ini dia merasa haus akan musik dan mengkonsumsinya sebagai pendengar. "Tahun depan, saya akan bekerja keras pada musik di usia 30-an saya yang keren. Uena, aku mencintaimu," katanya.

