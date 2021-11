Inspirasi Tampilan Makeup Sesuai Zodiak dari Maybelline New York

Maybelline New York meluncurkan 12 pilihan warna Superstay Zodiac Collection. (dok. Maybelline New York)

TEMPO.CO, Jakarta - Makeup tak hanya untuk mengubah atau memperbaiki penampilan, tapi juga meningkatkan suasana hati. Ada banyak cara mencari inspirasi tampilan makeup, dari idola, tren makeup dari seluruh wanita, hingga zodiak.

Maybelline New York, brand makeup nomor satu dunia menghadirkan edisi terbatas dari range produk terfavorit sepanjang masa, Superstay Zodiac Collection. Terinspirasi dari 12 rasi bintang yang penuh cerita, rangkaian Superstay mengemas 12 pilihan warna favorit sesuai untuk kepribadian masing-masing zodiak, yang siap menemani aktivitas kamu seharian dengan super-power formula, pigmentasi tinggi ampuh menutup bibir gelap, transferproof, easy precision, dan tahan lama hingga 16 jam.

Carla Mangindaan, Brand General Manager Maybelline Indonesia mengatakan superstay Collection masih menjadi produk pewarna bibir terfavorit pilihan konsumen di seluruh dunia. "Kami sudah mengemas kembali 6 pilihan warna terfavorit Superstay Matte Ink dan 6 warna terfavorit Superstay Ink Crayon yang sangat cocok untuk digunakan sehari-hari maupun berbagai momen special," ujarnya, dalam keterangan resmi. "Koleksi terbatas ini bisa jadi pilihan yang cocok untuk digunakan sendiri atau jadi hadiah ke teman dan sahabat menyambut libur liburan akhir tahun.”

Berikut 12 pilihan warna Superstay Zodiac Collection dan inspirasi makeup look yang cocok berdasarkan zodiakmu

1. Libra

Anda dapat dengan mudah menarik perhatian orang lain, jangan bimbang setiap kali memilih warna lipstik. Untuk inspirasi makeup pilihan warna soft, pinky romantic, girly look sangat cocok untuk kepribadian Anda. Misalnya untuk bagian mata gunakan eyeshadow dengan warna yang lebih feminim. Di bagian wajah beri highlight rose gold dibagian sudut dalam dan di bawah tulang alis untuk menegaskan struktur wajah kamu.

2. Scorpio



Zodiak Scorpio tidak pernah ragu untuk mengutarakan pendapat, pancarkan aura Anda dengan lipstick bold and intense. Makeup yang cocok untuk Scorpio dengan tampilan passionate, mystery, and powerful look, di bagian mata beri warna-warna misterius dengan sentuhan gliter di mata, eyeliner yang tebal dengan ujung lancip, dan tentunya efek maskara yang dramatis & volumizing, dan alis tebal. Sedangkan bagia wajah dengan blush on warna lembut dan highlight rose gold.

3. Cancer

Anda yang sangat perhatian dengan jiwa penolong yang tinggi. Sesuai dengan kepribadian si penyayang, tampilan makeup yang shimmery akan menampilkan sisi gentle, caring, and attentive seorang Cancer.

4. Leo

Anda yang berjiwa kepemimpinan, lipstik warna bold dapat membuatmu lebih berani menaklukkan hari. Untuk seorang Leo, tampilan paling cocok adalah glamorous, confident, serta gold and bronzy makeup. Alis natural, mengisi lipatan mata dengan glitter, shimmery & metallic eyeshadow, dewy complexion.

5. Virgo

Virgo yang berhati lembut dan suka kesempurnaan, lipstik matte yang transferproof dapat pancarkan pesona dalam dirimu. Untuk kepribadian yang tidak neko-neko, look yang menonjolkan simplicity, purity, and innocence paling cocok untuk Anda. Gunakan shades eyeshadow earth-tone, semakin bersinar semakin baik, dan jangan lupa suka sapukan sedikit di bagian bawah mata. Tampilan dewy dan sinar alami, dengan sedikit blush yang shimmery untuk menonjolkan tulang pipi dan gunakan gliter jika mau akan menyempurnakan no makeup makeup.

6. Sagitarius

Sagitarius dipenuhi semangat, pakai lipstik sebagai blush, eyeshadow, atau apapun yang Anda mau. Jangan ragu untuk menonjolkan sisi adventurous, free-spirited, confident. Gunakan tampilan yang lebih intense dengan black smokey eye makeup, sapuhan liner di bagian bulu mata bawah dan alis yang tegas. Bagian wajah tampilan smooth, matte base, bronze blush dan natural glow liquid highlighter.

7. Aquarius

Anda yang berjiwa bebas dan gemar untuk berkreasi, dengan tampil menawan memadukan berbagai macam warna lipstik! Pilih tampilan makeup yang menonjolkan sisi creative, witty, dan easy going. Tampilan mata yang lebih bold dengan eyeshadow sparkling serta guratan eyeliner yang lebih eksploratif di lipatan matamu. Tampilan glowing complexion dilengkapi shimmery champagne highlighter.

8. Pisces

Anda seorang pemimpi yang imaginatif. Bahkan tanpa cermin pun, bisa memakai lipstik dengan rapi. Jangan ragu untuk tonjolkan sisi quirky, imaginative, dengan tampilan fresh yang sesuai kepribadianmu. Gunakan warna-warna aquatic seperti biru, hijau laut, atau ungu di eyeshadow sesuai dengan elemen air dalam diri kamu, bubuhkan taburan loose shimmer di bagian tengah kelopak mata dan glossy eyeliner bisa jadi tampilan yang menarik.

9. Gemini

Gemini charming dan selalu penuh energi. Lipstik merah bisa bantu pancarkan kepribadian Anda yang dinamis. Anda selalu punya dua sisi yang ditampilkan keluar dan kadang untuk kamu simpan sendiri, tampilan playful, curious, and outgoing creative makeup sangat cocok untuk kepribadian Gemini. Siapkan base eyeshadow dengan warna yang berani dan terang, double winged eyeliner style, dan tabur secara acak gem-in-eye look untuk menambah sisi atraktif, ditambah shimmery champagne highlight.

10. Taurus

Anda yang senang memanjakan diri, jangan lupa untuk siap sedia berbagai macam warna lipstik di tas. Tampilan subtle, natural, comfort look paling cocok dengan kepribadianmu yang tenang. Gold or brown tone eyeshadow, tambahkan gold shimmer/highlighter di sudut mata, Golden highlight dengan extra glitter.

11. Aries

Aries pekerja keras dan kompetitif, yang dapat menaklukkan dunia dengan warna lipstik apapun yang dipakai! Dengan semangat yang membara, tampilan passionate, bold, & fierce akan memancarkan aura lebih luas. Eyeshadow yang bold, intense, berani dan dramatis, ditambah eyeliner wing eyed klasik dan maskara yang membuat tampilan bulu mata yang bervolume. Ditambah blush on merah atau oranye dan silver highlight.

12. Capricorn

Selalu dapat diandalkan, jujur dan setia. Tidak hanya setia pasangan, bahkan dengan warna lipstik kesukaan. Anda lebih cocok dengan tampilan makeup simple & convenience yet elegant. Eyeshadow dengan pilihan warna nude, alis yang terisi dan natural serta eyeliner coklat. Kontur wajah dengan taham dan bubuhkan sedikit creamy lipstick sebagai blush on.

