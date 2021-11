Hadiri AMA 2021, JoJo Siwa Tampil Glamor Pertama Kali Pakai Gaun dan High Heels

TEMPO.CO, Jakarta - JoJo Siwa tampil glamor di American Music Awards 2021, Minggu 21 November 2021. Wanita berusia 18 tahun itu menghadiri acara penghargaan tahunan ke-49 dengan mengenakan gaun hitam panjang.

Melansir laman US Magazine, gaun hitamnya model off shoulder itu memiliki detail rok tulle dengan detail ruffle berjenjang. Dia melengkapi penampilannya dengan high heels pump dan mengubah kuncir kuda khasnya untuk gaya rambut half-up, half-down.

"Saya mengenakan gaun dan sepatu hak untuk pertama kalinya dalam hidup saya!" kata alumni Dance Moms kepada People di karpet merah (mencatat bahwa yang dia maksud selain gaun dan dress yang dia kenakan di musim 30 Dancing With the Stars). “Ketika saya tahu saya akan datang ke AMA, saya bingung, ‘uh oh, apa yang akan saya pakai?'”

Dia melanjutkan tentang pemakaian gaun. “Saya mengalami transisi ini saat berada di Dancing With the Stars, di mana saya beralih dari berpakaian seperti biasanya menjadi terlihat lebih dewasa. Dan saya seperti, saya ingin keluar dari zona nyaman saya," ujar Siwa.

Jadi untuk mengubah segalanya, dia memilih tampilan glamor penuh. "Hari ini, kami pergi untuk gaun," katanya, menambahkan bahwa dia meminjam sepatu haknya dari Jenna Johnson, pasangan dansanya berubah menjadi teman di serial televisi kompetisi dansa populer.

Selain gaun dan high heels Siwa berusaha keras tampil dengan nail art untuk AMA yang menurut penampilnya, merupakan prestasi yang langka. “Dulu saya benci menyelesaikan kuku saya, benar-benar tidak akan pernah melakukannya,” jelasnya. “Dan kemudian ketika Dancing With the Stars muncul, saya mulai menyelesaikannya. Dan, nail art ini sebenarnya untuk penampilan kami yang akan kami lakukan di final besok. Ini spesial.”

Siwa juga membagikan beberapa momen ketika ia menghadiri AMA 2021. Termasuk selfie dengan personel BTS. "7 legenda," tulisnya dalam keterangan foto itu di Instagram-nya.

Final Dancing With the Stars akan digelar pada Senin, 22 November. JoJo Siwa dan Johnson akan bersaing dengan tiga pasangan lain untuk Piala Mirrorball, yang dibawa pulang oleh Kaitlyn Bristowe dan Artem Chigvintsev tahun lalu. “JoJo fokus pada kompetisi dan memberikan segalanya. Meskipun ini waktu yang sulit baginya, dia menangani DWTS dengan sangat profesional dan tetap tersenyum dan memberikan 100 persen,” lanjut seorang sumber. Dia tidak ingin mengecewakan penggemarnya.”

