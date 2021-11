Gabrielle Union Tak Suka Disebut Ibu Tiri dari Tiga Anak Dwyane Wade

TEMPO.CO, Jakarta - Gabrielle Union tak suka disebut sebagai ibu tiri. Aktris berusia 49 tahun itu menikah dengan pebasket Dwyane Wade yang membawa tiga anak yakni Zaire, 19, Zaya, 14, dan Xavier Zechariah, 8, dari pernikahan sebelumnya, serta keponakan Wade, Dahveon Morris, 20.

"Label orang tua tiri diberikan kepada saya oleh sekolah anak-anak karena kamu harus menggambarkan dirimu sendiri: Siapa kamu jika kamu bukan ibu mereka? Ini sangat menjengkelkan. Itu bukan kata yang saya gunakan," kata aktris Bad Boys itu saat jadi bintang tamu di podcast We Can Do Hard Things Glennon Doyle, pekan lalu.

Selain tiga anak Wade dari pernikahan sebelumnya, pasangan itu juga berbagi putri berusia 3 tahun Kaavia James.

Union menjelaskan bahwa Wade diberikan hak asuh penuh atas anak-anaknya tak lama setelah mereka mulai berkencan pada 2008. Sejak itu, Union menjadi bagian dari hidup anak-anak itu.

"Saya ingin memastikan saya konsisten dalam kehidupan mereka," tambah Union. "Kepribadian apa pun yang saya coba hari itu, atau siapa pun saya, saya hanya perlu konsisten agar mereka terbiasa dengan saya. Mereka sudah melalui begitu banyak pergolakan, pindah negara, tidak mengenal siapa pun, telah melalui perceraian. Saya tahu saya harus konsisten. Saya hanya tidak tahu apa peran saya."

Union sadar bahwa ketika memutuskan menikah dengan Wade, maka dia juga menjadi bagian dari kehidupan ketiga anaknya secara otomatis. Tapi dia tidak berusaha menggantikan ibu mereka.

“Jangan mencoba menggantikan orang tua yang lain. Itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah konsisten. Jika kamu disiplin dalam hidupmu sendiri, teruslah seperti itu. Konsisten saja agar mereka tahu siapa kamu… dan anak-anak beradaptasi," katanya.

Wade baru-baru ini mengatakan kepada People bahwa dia merindukan kehidupannya sebagai seorang anak, yang mengajarinya apa yang ingin dan tidak ingin dia lakukan untuk keluarganya. Dia menulis tentang itu dalam memoar fotografi self-titled-nya yang baru diterbitkan, Dwyane.

"Saya merindukan momen menelepon ayah saya ketika saya mengalami sesuatu," kata Wade. "Saya melewatkan banyak momen penting, saya ingin memastikan saya bisa memberikan kepada anak-anak saya, tetapi juga sepanjang perjalanan itu, saya belajar banyak,” kata dia.

Gabrielle Union dan Dwayne Wade menikah pada 2014.

