Meghan Markle Cerita Penyesuaian Archie jadi Kakak bagi Lilibet Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle mengungkap kehidupan sebagai ibu dari dua anak untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa anak pertamanya, Archie, 2, senang menjadi kakak laki-laki dari Lilibet Diana, 5 bulan. Tapi proses Archie menjadi kakak butuh penyesuaian.

Perempuan berusia 40 tahun itu mengungkap kisahnya saat tampil di The Ellen DeGeneres Show pada Kamis, 18 November 2021.

“Dia senang menjadi seorang kakak,” kata dia kepada Ellen pembawa acara talk show. "Seseorang memberi tahu H dan saya: 'Ketika kamu memiliki satu anak, itu adalah hobi, dan dua anak mengasuh anak,'" katanya.

Dia menyadari bahwa yang diceritakan orang tentang memiliki anak kedua itu benar. Tapi tak ada yang memberi tahu mereka tentang bagaimana cara menyesuaikan anak pertama menjadi kakak ketika anak keduanya lahir.

“Jadi saya pikir mereka memiliki momen, 'Oh, ini menyenangkan. Oh, begini caranya sekarang,'" kata Duchess of Sussex. Sejak kelahiran Lilibet pada Juni 2021, pasangan itu belum merilis foto anak keduanya.

Dia juga membahas Halloween sederhana mereka di mana Archie berkostum dinosaurus dan Lilibet Diana berpakaian seperti sigung. "Kami ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak, tapi anak-anak sama sekali tidak menyukainya," kata Meghan. Archie akhirnya hanya memakai kostum itu selama lima menit.

Meghan dan Pangeran Harry, 37, pindah ke California bersama keluarga mereka tahun lalu pada awal lockdown karena pandemi virus corona. Di sana, dia bertetangga dengan beberapa selebritas, termasuk Ellen sendiri.

"Yah, kami pindah ke sini selama lockdown, tepatnya ketika semuanya ditutup, jadi kami hanya dapat menghabiskan banyak waktu di rumah, tetapi menurut saya itu hanya gaya hidup dan cuacanya cukup bagus," kata Meghan. "Tapi kami senang."

Meghan Markle juga mengungkap tentang rencana keluarga untuk merayakan Thanksgiving. Dia berencana memasak lalu bersantai di rumah. “Ini Thanksgiving kedua kami di rumah di California, jadi ini akan menyenangkan,” kata dia.

