Kate Middleton Pakai Topi Lebar Penghormatan untuk 2 Wanita Istimewa

Kate Middleton (tengah) menghadiri Remembrance Day, Minggu 14 November 2021, diapit oleh Camilla, Duchess of Cornwall dan Sophie, Countess of Wessex (kanan).

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton terinspirasi dua wanita kerajaan pada kebaktian Remembrance Day, Minggu 14 November 2021. Ibu tiga anak ini muncul di balkon di atas tugu peringatan perang Cenotaph untuk upacara tahunan mengenakan topi bertepi lebar (bentuk yang jarang dia pakai) untuk melengkapi busana hitamnya.

Tampilan itu menarik perbandingan dengan pakaian serupa yang dikenakan oleh mendiang ibu mertuanya Putri Diana di acara yang sama pada tahun 1992. Selain topi baja dan jaket berkerah yang sebanding, Kate memakai anting-anting mutiara dan pin poppy yang menampilkan tiga bunga merah, sama seperti Diana.

Topi Kate juga dispekulasikan oleh Elizabeth Holmes, penulis HRH: So Many Thoughts on Royal Style, untuk memberi penghormatan kepada Ratu Elizabeth II, yang topi bertepi lebarnya (yang sangat cocok dengan berbagai pakaian warna-warninya) adalah item utama dari busananya. Sementara Ratu Elizabeth membuat keputusan pada menit terakhir untuk tidak menghadiri acara hari Minggu setelah punggungnya terkilir, menurut istana, seperti dilansir dari laman People.

Kate Middleton telah bereksperimen dengan penutup kepala yang berbeda sejak debutnya di Remembrance Sunday pada tahun 2011. Dia sebagian besar mengenakan fascinator untuk acara tersebut, kadang-kadang menampilkan jaring yang menutupi sebagian wajahnya, tetapi mengenakan topi yang lebih besar di tahun 2016 dan 2017.

Duchess of Cambridge tidak perlu mencari jauh-jauh untuk pilihan pakaiannya — hanya di dalam lemari kerajaannya. Istri Pangeran William yang dikenal karena mendaur ulang busana favoritnya, mengenakan jaket yang terinspirasi militer yang sama dengan kerah putih dan detail merah di bahu oleh Alexander McQueen (perancang gaun pengantinnya!) untuk layanan tiga tahun lalu. Pada tahun 2018, ia memilih fascinator hitam dan anting-anting pejantan yang menampilkan mutiara.

Pada hari Minggu, tempat Ratu di balkon di atas Cenotaph diambil oleh sepupunya, Duke of Kent, yang ditemani oleh sepupu Yang Mulia lainnya, Putri Alexandra. Di balkon tetangga berdiri Kate Middleton, diapit di sebelah kanannya oleh Camilla, Duchess of Cornwall dan Sophie, Countess of Wessex, di sebelah kirinya. Pangeran William, yang mengenakan seragam Pemimpin Skuadron Angkatan Udara Kerajaan, melangkah maju untuk meletakkan karangan bunga mengikuti ayahnya Pangeran Charles, yang meletakkan karangan bunga atas nama dirinya dan Ratu Elizabeth II. Semua bangsawan memakai poppy pin, bunga buatan yang telah digunakan sejak 1921 untuk memperingati anggota militer yang tewas dalam perang.

