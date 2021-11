Doker Gigi Jelaksan Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Saat Membeli Sikat Gigi

TEMPO.CO, Jakarta - Kadang ketika membeli sikat gigi daftar periksanya tidak sepanjang jetika membeli mobil atau sofa. Menurut rekomendasi menyikat gigi dari American Dental Association atau ADA, sikat selama dua menit dua kali sehari dengan sikat gigi yang memiliki bulu lembut untuk meminimalkan risiko kerusakan gigi dan gusi. Tetapi banyaknya pilihan sikat gigi dapat membuat Anda bertanya-tanya apa yang Anda butuhkan.

Kebutuhan khusus mulut Anda dan anggaran Anda adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan ketika membeli sikat gigi baru, kata Angelique Freking, DDS, direktur gigi Park Slope Dentistry Seventh Avenue di Brooklyn, New York. "Saya pikir hal pertama yang akan saya tanyakan adalah: Apakah ada sesuatu yang khusus yang Anda cari? Apakah Anda mencari dalam anggaran tertentu? Apakah Anda memiliki harapan khusus untuk dampak lingkungan? Mungkin itu adalah tempat yang akan saya tanyakan kepada orang-orang. mulai," kata Dr. Freking, seperti dilansir dari laman Well and Good. Kabar baiknya adalah, Anda mungkin dapat menemukan sikat gigi yang memenuhi semua kebutuhan Anda.

Faktanya, menurut ADA, sikat gigi manual atau bertenaga dapat digunakan untuk membersihkan gigi secara efektif. Oleh karena itu, Anda harus membuat keputusan penting—dan itu sepenuhnya didasarkan pada preferensi.

Dr Freking merekomendasikan sikat gigi elektrik. "Kuas listrik menggunakan teknologi ultrasonik atau gerakan berdenyut, berosilasi, berputar untuk lebih mengganggu plak bakteri dan biofilm pada gigi dan dekat gusi jika dibandingkan dengan pengguna biasa sikat manual," katanya. "Saya cenderung memberi tahu pasien bahwa ini membantu menyikat gigi karena menyikat gigi yang memadai cukup sulit dicapai bagi kebanyakan orang dengan sikat manual saja."

Jalan Anda menuju puncak kebersihan gigi kemungkinan besar akan bergantung pada berapa banyak uang yang ingin Anda keluarkan juga. Kuas manual membutuhkan lebih sedikit uang, namun, sikat listrik akan lebih mahal dan membutuhkan perawatan selama masa pakainya.

"Anekdot, dari sudut pandang dokter gigi, ketika seorang pasien menggunakan sikat listrik yang sangat bagus, Anda benar-benar dapat mengetahuinya," kata Dr. Freking. "Itu adalah peralatan yang sangat tahan lama, jadi, itu adalah salah satu hal di mana jika Anda akan berinvestasi dalam sesuatu, dan Anda ingin itu bertahan lama."

Selain itu, sikat gigi elektrik memiliki fitur yang tidak dimiliki banyak sikat manual—seperti pengatur waktu menyikat dan pengingat untuk penggantian kepala sikat—yang dapat membantu mendorong kebersihan yang baik. "Dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang hebat dengan sikat manual, tetapi menurut pengalaman saya, kebanyakan orang membutuhkan bantuan ekstra yang ditawarkan sikat listrik untuk melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa di rumah," katanya.

Faktor berikutnya yang diperhatikan saat membeli sikat gigi adalah bulunya.

"Kebanyakan dokter gigi tidak dapat menyetujui apa pun, tetapi saya pikir kita semua setuju bahwa kita tidak menginginkan sikat berbulu keras atau sedang, itu cenderung menyebabkan terlalu banyak kejengkelan pada gingiva," jelas Dr. Freking, menambahkan bahwa sikat gigi ekstra lembut atau bulu lembut sangat penting jika Anda berurusan dengan gusi yang surut.

"Jika Anda menggunakan sikat manual, sangat penting untuk melihat bulu sikat Anda dan jika mulai sedikit melebar, inilah saatnya untuk menggantinya," catat Freking. Kita semua bersalah karena menyimpan sikat favorit di lemari terlalu lama, jadi ingatlah pedoman ADA: sikat harus diganti setiap tiga hingga empat bulan, atau lebih sering jika bulu terlihat kusut atau berjumbai.

Kebanyakan sikat gigi manual memiliki bulu yang terbuat dari nilon, jadi jika Anda memilih sesuatu yang ramah lingkungan, perhatikan bahannya. "Jika Anda memilih sikat bambu dengan bulu nilon, Anda sebenarnya dapat membuat kompos bambu selama Anda mencabut bulu nilonnya," kata Dr. Freking.

Baru-baru ini, bulu silikon mulai memasuki pasar. Dr Freking mengatakan bahwa meskipun tidak ada banyak penelitian jangka panjang tentang bulu silikon, itu mungkin mengandung lebih sedikit bakteri dari waktu ke waktu dan mungkin lebih lembut. "Bulu nilon yang lembut dan ekstra lembut telah dicoba dan benar, tetapi pasien yang menyukai inovasi atau termotivasi oleh faktor kelembutan/sedikit bakteri dapat menjelajahi bulu silikon," katanya. Tetapi Dr. Freking biasanya menyarankan pasien yang tertarik untuk mencoba produk perawatan mulut yang inovatif untuk melanjutkan dengan hati-hati dan secara hati-hati memantau kesehatan mulut mereka saat mereka menggunakan produk baru mereka.

Jika Anda memilih sikat gigi elektrik, ada cukup banyak pilihan untuk membuat Anda bingung. Dr Freking menyarankan untuk memilih sikat dengan pengatur waktu. "Ini memiliki pengatur waktu dan itulah salah satu manfaat besar. Coba paksa diri Anda untuk menyikat selama dua menit setiap kali," katanya.

Membeli sikat gigi seharusnya merupakan usaha yang mudah, karena apa pun sikat yang Anda pilih, gigi Anda akan mendapat manfaat dari menyikat gigi (dan flossing) secara teratur dengan cara yang benar. "Tidak ada sikat khusus yang hanya digunakan oleh orang tua atau orang dengan kawat gigi," katanya. Dan, jangan ragu untuk tetap menggunakan sikat manual itu, tetapi hanya jika hati Anda benar-benar ada di dalamnya. "Tetap menggunakan sikat manual," tambahnya, "asalkan Anda benar-benar mahir menyikat gigi."

Baca juga: Waktu Ideal Mengganti Sikat Gigi Menurut Dokter Gigi