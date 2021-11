Serum Anti Penuaan dengan Esktrak Delima Y.O.U Golden Age Refining Serum

Y.O.U Golden Age Refining Serum. dok. Y.O.U

TEMPO.CO, Jakarta - Serum wajah dianggap produk perawatan kulit yang paling penting dalam rangkaian rutinitas kecantikan. Tak lengkap rasanya jika tidak memakai produk dengan beragam manfaat ini dari menjaga kelembapan kulit, memperbaiki kerusakan kulit hingga menyamarkan tanda penuaan.

Tim kanal Cantik Tempo.co mendapat kesempatan untuk mencoba Y.O.U Golden Age Refining Serum. Serum yang diluncurkan sejak Januari 2020 ini mendapat predikat produk favoritnya Anti-Aging Serum di Indonesia menurut hasil survei dari Home Tester Club, World’s Biggest Grocery Review Platform.

Y.O.U Golden Age Refining Serum bagian dari rangkaian Y.O.U Golden Age Series, yang terdiri dari Golden Age Deep Cleansing Facial Wash, Golden Age 2 in 1 Essence, Golden Age Refining Serum, Golden Age Illuminating Day Cream SPF 30 PA+++, Golden Age Illuminating Day Cream, Golden Age Revitalizing Night Cream, Golden Age Revitalizing Night Cream, Golden Age Energizing Eye Cream.

Golden Age Refining Serum memiliki banyak kandungan khusus, yaitu Punica Granatum Extract atau ekstrak buah delima yang membantu mencegah tanda-tanda penuaan dan memperbaiki kondisi kulit akibat penuaan. Kandungan hyaluronic acid untuk membantu memperbaiki tekstur kulit dan mengurangi garis halus dan kerutan, ekstrak daun agave biru yang membantu mencegah penuaan dan meningkatkan kelembaban alami kulit, jojoba seed oil untuk mencegah iritasi dan menenangkan kulit, serta Achillea Millefolium Extract atau ekstrak daun Seribu yang mencegah keriput dan memperbaiki tekstur kulit.

Y.O.U Golden Age Refining Serum. (dok. Istimewa)

Serum yang dibanderol senilai Rp. 129 ribu ini dikemas dalam botol bernuansa cokelat bergradasi memberi kesan elegan dan tutup plastik bernuansa emas yang mewah. Bagian pipetnya sangat mudah digunakan untuk menyerap serum saat ingin mengeluarkannya dari botol. Teksturnya yang ringan membuat serum ini sangat cepat meresap ke dalam kulit tanpa meninggalkan kesan lengket di kulit. Kesan hidrasi pun begitu terasa saat serum menyerap dalam kulit.

Selain itu Golden Age Refining Serum juga memiliki aroma yang lembut dan khas, namun tidak terlalu menyengat dan mengganggu. Cara memakainya keluarkan 1-2 tetes serum dari pipet ke tangan, lalu pijat pada wajah dengan gerakan memutar atau tepuk-tepuk pada wajah sampai formulanya terserap sepenuhnya. Jangan lupa membersihkan wajah sebelum memakai serum, Anda bisa menggunakan Golden Age Deep Cleansing Facial Wash dan Golden Age 2 in 1 Essence.

Untuk hasil yang optimal, Anda bisa melanjutkan rutinitas perawatan kulit dengan rangkaian perawatan wajah Golden Age lainnya. Seperti Golden Age Revitalizing Night Cream dan Golden Age Energizing Eye Cream, yang mengandung kandungan ekstrak buah delima dan Hyaluronic Acid. Y.O.U Golden Age Serum juga mengandung bahan-bahan alami berguna untuk firming skin dan skin hydration, sehingga aman digunakan oleh seluruh tipe kulit setiap hari.

Y.O.U Godlen Age Refining Serum bisa menjadi pilihan untuk serum untuk semua jenis kulit. Namun jika memiliki kulit super sensitif sebaiknya diskusikan dengan dokter kulit terlebih dulu. Bagi Anda yang ingin mencoba serum favorit anti-aging di Indonesia ini, jangan lewatkan pesta belanja online 11.11 Sale karena Y.O.U Beauty juga hadir memberikan promo menarik berupa diskon 50 persen untuk produk Golden Age dan diskon 40 persenoff untuk produk Noutriwear+, juga diskon hingga 75 persen melalui Official Store Y.O.U di Shopee.

Baca juga: Alasan Serum Wajah Tidak Berfungsi Optimal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.