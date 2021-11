Drama One The Woman Raih Rating Tinggi, Honey Lee Pakai Kostum Wonder Woman

Honey Lee bersama para pemeran drama One The Woman mengenakan kostum superhero usai drama tersebut meraih rating tinggi. Instagram.com/@honey_lee32

TEMPO.CO, Jakarta - Honey Lee dan para pemeran drama "One The Woman" memenuhi janji mereka kepada penonton setianya. Sebelum pemutaran perdana "One the Woman," para aktor dan aktris telah berjanji untuk mengenakan kostum superhero jika drama mereka melampaui 17 persen dalam peringkat pemirsa. Drama ini mencapai peringkat terbaik pribadi baru dengan episode terakhirnya, mencetak 17,8 persen secara nasional.

Honey Lee membagikan foto keempat anggota pemeran berpakaian superhero seperti yang mereka janjikan di Instagram pribadinya, Minggu 7 November 2021. Honey Lee berpakaian sebagai Wonder Woman seperti judul drama yang merupakan plesetan dari nama Wonder Woman, Lee Sang Yoon berpakaian sebagai Superman, Lee Won Geun berpakaian sebagai Thor, dan Jin Seo Yeon berpakaian sebagai Hela, penjahat dari "Thor: Ragnarok."

“Kami datang untuk memenuhi janji kami. Kami hanya memenuhi janji kami, tetapi mengapa itu terasa seperti hukuman?" tulis Honey Lee dalam keterangan unggahannya.

Para aktor juga mengadakan siaran langsung di akun Instagram SBS dengan kostum superhero mereka. Aktor Ryu Seung Ryong mengomentari postingan Honey Lee, “Saya pikir foto pertama adalah action figure," tulisnya. Sedangkan Aktor Kim Ji Suk berkomentar, “Ada apa dengan sinkronisasi ini?”

“One the Woman” adalah drama komedi tentang seorang jaksa korup bernama Jo Yeon Joo, yang mengalami amnesia dan bertukar kehidupan dengan menantu perempuan kaya raya bernama Kang Mi Na, yang kebetulan terlihat persis seperti dia. Drama yang tayang di SBS ini mengumpulkan peringkat yang kuat, memberi peringkat miniseri yang paling banyak ditonton dalam seminggu selama 13 minggu berturut-turut dan mencatat peringkat terbaik pribadi sebesar 20,6 persen.

Honey Lee, yang memainkan peran ganda Jo Yeon Joo dan Kang Mi Na mengaku berat berpisah dengan pemain dan kru yang terlibat. "Saya pikir saya selalu merasa segar dan menyesal di akhir. Bukan hanya saya, tetapi semua aktor dan anggota staf produksi bekerja keras, tetapi saya pikir itu karena pemirsa bahwa upaya keras kami tidak sia-sia dan mampu bersinar terang. Terima kasih banyak," ujarnya, seperti dilansir dari laman Soompi.

