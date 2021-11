Jennifer Lopez Buat Ulang Video Musik Ikonik All I Have untuk Kampanye Coach

Jennifer Lopez membuat ulang cuplikan video All I Have 2002 untuk pemotretan Coach (Instagram/@jlo)

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez atau JLo bernostalgia dengan video musiknya "All I Have" yang dirilis hampir 20 tahun lalu untuk kampanye musim liburan 2021 Coach.

Penyanyi dan aktris berusia 52 tahun itu menciptakan kembali adegan ikonik dari video musik lagu itu, di mana dia membawa setumpuk tas monogram Coach's Signature di jalan New York City.

Dalam sketsa singkat, klip dari video musik asli "All I Have" dari duta global Coach itu diputar. Kemudian, ketika JLo berbelok di sudut jalan, dia membawa ke masa kini dan berjalan melalui Kota New York yang tertutup salju dengan tangan penuh dengan tas Coach.

Kampanye ini menyoroti Tas Bahu Coach Studio dan Tas Kulit Metalik Coach Quilties.

Ketika Lopez pertama kali bergabung dengan keluarga Coach pada November 2019, direktur kreatif Coach Stuart Vevers menunjukkan cameo tas Coach sang bintang dalam video musik "All I Have" 2002-nya dengan LL Cool J.

"Jennifer begitu autentik. Dia bertekad dan dia orisinal dan telah mengikuti jalannya sendiri untuk melakukan hal-hal dengan caranya sendiri -- dia benar-benar mewujudkan sikap Coach dan kampanye baru kami," kata Vevers saat itu.

"Saya suka ketika Jennifer membawa tas Coach Signature dalam videonya tahun 2002 'All I Have'. Dia dari New York seperti Coach, yang menciptakan hubungan otentik lain dengan warisan kami, dan saya sangat bersemangat untuk menyatukan Jennifer dan Juergen Teller," tambah Vever.

Untuk versi modern, Lopez menata rambutnya dengan kuncir kuda yang ramping, dan memakai mantel shearling menggantikan puffer putih di video klip.

Pemotretan ini adalah bagian dari kampanye "Give A Little Love" Coach, yang juga menampilkan Michael B. Jordan, wajah pakaian pria Coach, dan anggota keluarga Coach berpose dengan orang yang mereka cintai.

Jennifer Lopez telah membintangi serangkaian kampanye untuk merek tersebut. Selain berpose dengan anak kembarnya, Max dan Emme, dan ibunya, Guadalupe, dia juga mewawancarai dirinya sendiri, berkolaborasi dalam desain dan membantu mengubah sweter Barbara Streisand Coach x Richard Bernstei.

PEOPLE | PAGESIX