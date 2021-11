Kim Kardashian Mengalami Insiden Ristleting Gaun Terbuka, Untung Pakai Shapewear

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mengalami fashion malfunction atau malfungsi busana saat menghadiri acara penerimaan penghargaan inovator merek malajah WSJ pada Senin malam, 1 November 2021. Bintang reality show itu lupa menutup ritsleting belakang gaun cokelat yang dia kenakan sehingga hampir memperlihatkan bagian belakang tubuhnya.

"Kami mengalami fashion emergency," kata Kim Kardashian ketika dia berdiri untuk menuju ke panggung di Museum of Modern Art untuk menerima penghargaan. Dia mengenakan gaun kulit ketat berwarna cokelat tua karya kolaborasi FENDI x SKIMS.

Untungnya, dia duduk di sebelah perancang busana Kim Jones, rekannya untuk koleksi kapsul FENDI x SKIMS. Kim Jones langsung beraksi membetulkannya. Demi Moore yang duduk satu meja dengannya juga sudah bersiap membantunya menutup ritsletingnya.

Kim Kardashian mengalami malfungsi busana karena ritsleting gaunnya tidak tertutup saat menghadiri acara penghargaan WSJ Senin, 1 November 2021. (Instagram/@derekblasberg)

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kim Jones, karena saya baru saja mengalami darurat mode kecil," kata Kardashian setelah dia naik ke panggung. "Syukurlah aku punya Skims di balik (gaun), karena ini akan menjadi pertunjukan yang berbeda malam ini."

Perempuan berusia 41 tahun itu duduk di meja bersama dengan penerima penghargaan lainnya, termasuk Lil Nas X, Lewis Hamilton, dan Kim Jones.

Pendiri merek kecantikan KKW Beauty juga mengatakan kepada orang banyak bahwa sebelum dia meluncurkan lini pakaian shapewear SKIMS yang sukses, dia tidak cukup yakin tentang produk yang dia tawarkan.

“Saya baru ingat 15 tahun yang lalu ketika saya memulai karier saya, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan mendapatkan penghargaan Innovator untuk merek,” katanya. “Maksud saya pada hari itu, saya akan menjadi wajah merek apa pun yang memintanya kepada saya. Saya menjadi (wajah merek), kue mangkuk hingga pil penurun berat badan pada saat yang bersamaan. Saya akan melakukan semua itu dan kemudian memakai shapewear, dan itu semua kontradiktif," dia bercanda.

Dia mengatakan bahwa sebelum dia membuat merek sendiri, dia harus menggunakan shapewear dengan kantong kopi dan kantong teh untuk mengubah warna agar sesuai dengan warna kulitnya.

“Saya harus mewarnainya, karena merek hanya membuat satu warna nude yang benar-benar pucat, lalu hitam, dan hanya itu,” jelasnya. “Jadi saya menginginkan warna di antaranya, dan saya akan mewarnainya dengan teh celup, dan saya berpikir, ‘Jika saya tidak dapat menemukan untuk saya, bagaimana teman-teman saya? Bagaimana putri saya?’ Rasanya gila bagi saya bahwa pilihan lain tidak tersedia. Jadi saya selalu suka memberikan solusi,” kata ibu empat anak itu.

Mantan bintang "Keeping Up With the Kardashians" itu bersyukur lini shapewear-nya sukses sehingga dia tak harus menjadi wajah merek yang kontradiktif lagi.

Kim Kardashian West pertama kali meluncurkan SKIMS pada September 2019. Sejak itu, popularitas perusahaan terus meningkat, dan bernilai US$1,6 miliar atau Rp22,9 triliun pada Juni.

Baca juga: Kata Kim Kardashian tentang Busana Serba Hitamnya di Met Gala 2021





PAGESIX | PEOPLE

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.