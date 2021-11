7 Film Terbaik untuk Ibu Hamil, Lucu dan Menghibur

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Kehamilan merupakan anugerah yang paling membahagiakan sekaligus melelahkan. Setiap selesai melakukan sesuatu yang melelahkan akan membuat kita ingin bersantai sepenuhnya. Cara yang lebih baik bersantai selain yoga adalah menonton film yang berhubungan dengan kisah ibu hamil dan bayi.

Berikut 7 film yang dapat membantu menikmati sejenak tentang kehamilan.

1. Juno

Film yang dibintangi oleh Elliot Page, Micharl Cera, Jennifer Garner, dan Jason Bateman merupakan film karakter yang diperuntukkan untuk usia 16 tahun. Menceritakan tentang Juno yang mendapati dirinya tengah hamil bayi dari temennya, yang membuat dia berubah dari remaja yang riang menjadi orang tua dengan beberapa keputusan dewasa yang harus dia buat.

Perpaduan yang sempurna antara humor dan emosi, sangat mudah disukai karena pemeran film ini sangat bagus. Topik dalam film ini berkisar dari adopsi hingga menavigasi masalah hubungan. Plotnya luar biasa, dialognya cerdas, dan alur ceritanya unik.

2. Knocked Up

Film yang dirilis pada 2007 yang dibintangi oleh Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, dan Leslie Mann dengan durasi 129 menit ini bercerita tantang one-night stand yang dilakukan Alison (Katherine Heigl) dan Ben (Seth Rogen) adalah hal yang salah dan memutuskan untuk memulai dari awal, mereka mencoba menjalin hubungan di antara keduanya, dengan berbagai masalah karena sifat keduanya yang bertolak belakang.

3. Baby Mama

Dalam film ini, seorang profesional lajang bernama Kate (Tina Fey) menyewa seorang ibu pengganti bernama Angie (Amu Poehler) untuk menggendong anaknya. Angie pindah dengan Kate yang berbohong tentang kehamilannya. Film yang dirilis pada 2008 ini diperankan oleh Amy Poehler, Tina Fey, Greg Kinnear, dan Dax Shepard. Fakta dari film ini adalah ibu di kehidupan nyata menambahkan sedikit keaslian film ini dan menjadi pilihan yang sempurna jika mendambakan alur film yang ringan.

4. What to Expect When You're Expecting

Film diadaptasi dari buku populer dengan judul yang sama. Film ini menampilkan pemeran karakter yang dimulai perjalanan menjadi orang tua dengan cara yang berbeda. Film berdurasi 110 menit ini bercerita tentang kehamilan hingga adopsi sehingga cocok untuk semua orang yang akan menjadi orang tua.

5. The Back-up Plan

Sebuah film yang menceritakan kisah Zoe (Jennifer Lopez) yang baru saja mengandung anak kembar melalui inseminasi donor. Dalam pergantian peristiwa yang sangat menegangkan, dia akhirnya menemukan pria impiannya pada hari yang sama.

6. The Boss Baby

Film ini dibintangi oleh Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow, dan Jimmy Kimmel dengan durasi 97 menit dirilis pada tahun 2017. Dalam film ini mereka akan membawa imajinasi yang mungkin dipikirkan selama kehamilan, misalnya, seperti apa bayi dalam kandungan nantinya, dan kita harus menebak. Film animasi kocak ini diperankan oleh Alec Baldwin sebagai Theodore Yempleton, seorang bos mini yang menjalankan sebuah tugas perusahaan dan rumah tangga. Film ini adalah komentar yang sempurna untuk bagaimana membawa bayi ke rumah mengubah dinamika kekuasaan dengan orang tua menanggapi setiap permintaan "bos" baru mereka.

7. Baby Bridget Jones

Bridget Jones (Renèe Zellweger) yang cantik kembali dalam sekuel ini, kali ini dia lajang dan sedang hamil. Bukan hanya menavigasikan kehamilannya yang menghadirkan masalah, dia juga mencoba mengumpulkan siapa yang bisa menjadi ayah dari bayinya. Film ini akan menghadirkan banyak tawa dan karisma di antara pemeran utama yang membuat layak untuk ditonton.

SHELAMITA AZZAHRA | VERRY WELL FAMILY