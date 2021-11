Hailey Baldwin Meniru Gaya Ikonik Britney Spears saat Halloween

TEMPO.CO, Jakarta - Hailey Baldwin mungkin memenangkan penghargaan untuk kostum terbaik Halloween ini. Untuk menghormati liburan bernuansa seram, dia berpakaian seperti bintang pop favorit semua orang, Britney Spears, dan memberi penghormatan kepada banyak pakaian ikonik yang dikenakan sepanjang karirnya.

Istri Justin Bieber itu menunjukkan tampilan Halloween-nya di Instagram, Sabtu 30 Oktober 2021. Dia tidak hanya menampilkan satu, tetapi empat penampilan Britney yang berbeda. "Happy Halloweekend konser pertama yang pernah saya datangi adalah ratu Britney Spears dan saya telah terguncang sejak itu," tulisnya di keterangan galeri gambar kostumnya yang mengesankan, seperti dilansir dari laman Instyle.

Dalam beberapa slide pertama, Hailey tampil seperti BritneySpears dari era "Baby One More Time", mengenakan pakaian siswa sekolah yang terdiri dari cropped white button-down, cardigan abu-abu, dan rok mini lipit, sementara rambutnya ditata dengan kuncir dikepang, dengan scrunchies pompom pink.

Hailey Baldwin tampil mengenakan seperti Britney Spears untuk Halloween 2021. Instagram.com/@haileybieber

Untuk penampilan berikutnya, Hailey mengenakan catsuit lateks merah yang hampir identik dengan yang dikenakan Britney dalam video musik "Oops, I Did It Again". Selanjutnya ia tampil dengan membuat ulang tampil pemotretan sampul Rolling Stone 1999 Spears, bernuansa ungu dan semuanya. Dan akhirnya, ia mencapai puncak fashion era 2000-an dengan tampilan thong-over-pants dan cincin pusar yang menjuntai sambil membuat ulang visual penyanyi "I'm a Slave 4 U".

Teman-teman dan penggemar Hailey Bieber yang terkenal memuji kostumnya yang tepat di bagian komentar postingan. "Dia menyatakan SEMUA penampilannya!!!" Vanessa Hudgens menulis, sementara Kylie Jenner bereaksi dengan banyak emoji hati-mata. Elsa Hosk menambahkan, "Yessss Killed!!!"

Justin Bieber juga memberikan pujian untuk tampilan Hallowen istrinya. Dia mengunggah foto Hailey Baldwin di laman Instagram-nya. "Sayang, kamu berhasil. Britney Spears kami mencintaimu," tulisnya.

