Linimasa Hubungan Gigi Hadid dan Zayn Malik yang Putus Nyambung Sejak 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid dan Zayn Malik memiliki hubungan yang tak pernah stabil. Mereka putus nyambung sejak memulainya pada 2015. Sekarang, pasangan ini dikabarkan putus lagi setelah berita heboh tentang dugaan penyerangan ibunda Gigi, Yolanda Hadid, oleh Zayn.

Namun, banyak penggemar yang berharap mereka masih bisa bersama karena pasangan ini sudah memiliki seorang putri, Khai Hadid Malik. Setelah dugaan penyerangan, Zayn mengeluarkan pernyataan dan menyebut dia melakukan co-parenting atau pengasuhan bersama dengan Gigi Hadid untuk putrinya.

Meski belum ada pernyataan resmi dari mereka tentang kabar perpisahan ini, berikut rangkuman hubungan pasangan penyanyi dan model itu selama lebih dari enam tahun.

Isu pacaran pada 2015

Gigi dan Zayn dikabarkan terlibat asmara pertama kali pada November 2015 setelah supermodel berusia 26 tahun itu putus dari Joe Jonas. Pada Januari 2016, video musik “Pillowtalk” keluar, dan orang-orang terpikat dengan chemistry mereka yang tak terbantahkan, meskipun mereka menyebut hubungan mereka hanyalah pertemanan.

Meresmikan hubungan Februari 2016

Pada Februari 2016, Zayn menegaskan bahwa Gigi adalah pacarnya saat mengobrol dengan Zach Sang & The Gang. Pada April, mereka praktis tidak terpisahkan, terutama saat melakukan pemotretan Vogue. Pada Mei 2016, mereka tampil bersama di Met Gala untuk tema “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”.

Tahun berikutnya, pada September 2017, pasangan itu menghabiskan Idul Adha bersama kedua ibu mereka.

Putus pada Maret 2018

Namun pada Maret 2018, mereka menyatakan hubungan mereka putus, dan juga mengumumkannya di Twitter, dengan menulis postingan yang saling menghargai.

“Saya berterima kasih atas cinta, waktu, dan dan pelajaran hidup yang Zayn dan saya bagi. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan akan melanjutkan dukungan untuknya sebagai teman yang saya hormati dan cintai,” tulis Gigi di Twitter saat itu.

Kembali bersama pada April 2018

Satu bulan kemudian, pada April 2018, mereka kembali bersatu. Pada Juni tahun itu, mereka meresmikan hubungan mereka. Pada Agustus 2018, Gigi bergabung dengan keluarga Zayn untuk merayakan Idul Fitri, menghabiskan waktu bersama ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya.

Putus lagi pada Januari 2019

Tetapi mereka kemudian berbulan-bulan terpisah, dan pada Januari 2019, menyebutnya putus lagi. Namun beberapa minggu kemudian, mereka mencoba untuk kembali bersama. Belakangan, diketahui bahwa mereka hanya bergaul sebagai teman, dan bahkan saling mendukung di media sosial, di tengah kebingungan penggemar yang tidak tahu status hubungan mereka.

Pacaran lagi pada Desember 2019

Pada Desember 2019, mereka resmi kembali bersama. Pada April 2020, pasangan ini tampak sedang menjalani karantina bersama, bahkan mengunggah foto ulang tahun Gigi yang ke-25. Kemudian, muncul berita kehamilan Gigi yang mengejutkan semua orang.

Kelahiran anak pada September 2020

Pada 23 September 2020, putri mereka Khai lahir, dan pasangan itu tampak semakin saling mencintai sejak itu. Yolanda Hadid membantu Gigi mengurus Khai.

Dikabarkan berpisah pada Oktober 2021

Gigi Hadid dan Zayn Malik dikabarkan berpisah. “Mereka tidak bersama sekarang. Mereka berdua adalah orang tua yang baik,” kata seorang teman keluarga Hadid kepada People. “Mereka menjadi orang tua bersama. Yolanda, tentu saja, sangat protektif terhadap Gigi. Dia menginginkan yang terbaik untuk putri dan cucunya.”

INDIAN EXPRESS | GLAMOUR



