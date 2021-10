Kylie Jenner Curahkan Perhatian pada Stormi sebelum Melahirkan Anak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner yang sedang hamil anak kedua mencurahkan perhatian sebanyak mungkin kepada anak pertamanya, Stormi Webster. Seorang sumber mengatakan hal itu sengaja dia lakukan agar Stormi bersiap menjadi kakak.

Selain itu, dia juga memperhatikan kesehatannya dan anak yang sedang dikandungnya. "Dia berfokus pada kesehatannya dan kesehatan bayinya saat ini dan menyelesaikan pengaturan kamar bayi," tambah orang dalam itu.

Menyambut kelahiran bayi adalah momen yang menggembirakan bagi semua orang, kecuali mungkin, untuk anak tunggal. Seringkali transisi dari anak tunggal menjadi kakak cukup menyulitkan, beberapa anak membutuhkan waktu untuk menerima tempat baru mereka dalam tatanan keluarga. Mereka mencari tahu mengapa tidak lagi menjadi pusat perhatian.

Orang tua yang sedang hamil mungkin juga mengalami rasa bersalah karena membawa pulang bayi lagi ketika sudah lama menikmati waktu berkualitas dengan anak pertama. Banyak orang tua yang bertanya-tanya bagaimana perasaan anak mereka ketika adik mereka tiba. Itu sebabnya, dokter sering menyarankan untuk memberikan perhatian ekstra kepada anak sulung sebelum kelahiran anak kedua.

Mantan bintang reality show Keeping Up with The Kardashians itu melahirkan Stormi Webster pada Februari 2018 dengan pacarnya Travis Scott. Meskipun keduanya berpisah pada Oktober 2019, Kylie dan rapper, 30, kemudian mengumumkan berita tersebut melalui Instagram pada September dengan sebuah video yang menampilkan USG.

Walaupun mereka telah melalui pasang surut di masa lalu, seorang sumber mengatakan bahwa Kylie dan Travis jadi tambah dekat di tengah kehamilan keduanya. "Bayi itu benar-benar membuat mereka semakin dekat," kata dia.

Ketika dia hamil Stormi, Kylie menyembunyikan kehamilannya. Kali ini, dia membagikan lebih banyak potret kehamilannya di media sosial.

"Menjadi ibu adalah tindakan penyeimbang, dan saya hanya mencoba mengambil satu hari pada satu waktu!" kata perempuan 24 tahun itu kepada Elle pada September.

Baik Kylie Jenner dan maupun Scott ingin memberi putri mereka saudara. Saat ini Stormi sudah mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang kakak. Kylie ingin Stormi tumbuh dengan berbagi bersama saudara, seperti dia dan kakak-kakaknya.

US!WEEKLY | YAHOO!NEWS

