Gaya Monokrom Kate Middleton Serba Merah dengan Atasan Turtleneck dan Rok Lipit

Kate Middleton saat menghadiri kampanye The Forward Trust, Taking Action on Addiction, di London, Selasa 19 Oktober 2021. Instagram.com/@dukeandduchessofcambridge

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton memilih setelan monokrom yang cerah untuk menyebarkan pesan tentang tujuan penting. Ducess of Cambridge itu tampil elegan mengenakan busana serba merah, saat meluncurkan kampanye The Forward Trust, Taking Action on Addiction, di London, Inggris, Selasa 19 Oktober 2021.

Kate Middleton memilih sweater turtleneck rajutan yang nyaman dipasangan dengan rok midi lipit yang serasi dari Christopher Kane. Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu pumps tan runcing, dan tas tangan kulit mini. Makeup-nya nampak flawless dan tatanan rambutnya bergelombang tebal, ciri khasnya.

Saat berpidato, istri Pangeran William itu menyoroti pentingnya memahami apa yang dapat menyebabkan kecanduan. Kampanye jangka panjang ini bertepatan dengan Addiction Awareness Week di Inggris dan bekerja untuk memungkinkan lebih banyak orang untuk meminta dan menerima bantuan.

"Kecanduan bukanlah pilihan. Tidak ada yang memilih untuk menjadi pecandu. Tapi itu bisa terjadi pada salah satu dari kita. Tak satu pun dari kita yang kebal. Namun, itu terlalu jarang dibahas sebagai kondisi kesehatan mental yang serius. Dan jarang kita meminumnya. waktu untuk mengungkap dan sepenuhnya memahami akar penyebab fundamentalnya," kata Kate Middleton dalam pidatonya, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar. "Perjalanan menuju kecanduan seringkali berlapis-lapis dan rumit. Tetapi dengan mengenali apa yang ada di balik kecanduan, kita dapat membantu menghilangkan tabu dan rasa malu yang mengelilinginya dengan menyedihkan."

Kate juga membahas bagaimana isolasi dan stres dari pandemi COVID-19 dapat memengaruhi kesehatan mental dan perjuangan kecanduan seseorang. Dia dan Pangeran William, telah menyuarakan pentingnya kesehatan emosional selama bertahun-tahun dalam pekerjaan kerajaan mereka, termasuk memulai inisiatif kesehatan mental selama pandemi untuk membantu pekerja garis depan memprioritaskan kesejahteraan mental mereka.

"Pandemi memiliki dampak yang menghancurkan pada tingkat kecanduan. Dan keluarga dan anak-anak harus mengatasi kecanduan dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya," kata Kate. "Namun, masih ada harapan. Selama 10 tahun terakhir, saya memiliki hak istimewa untuk bertemu banyak orang luar biasa yang telah hidup melalui kenyataan pahit kecanduan.… Ini adalah kisah penyembuhan, harapan, dan pemulihan, yang dapat menginspirasi kita semua."

Kate Middleton berharap kampanye tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya banyak orang yang pulih dari kecanduan, tapi mereka dapat terus berkembang.

Baca juga: Kate Middleton Pakai Gaun 10 Tahun Lalu di Earthshot Prize 2021

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.