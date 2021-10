Detail Gaun Pengantin Jennifer Gates, Dipenuhi Sulaman Rumit Buatan Vera Wang

TEMPO.CO, Jakarta - Putri tertua Bill dan Melinda Gates, Jennifer Gates, menikah dengan penunggang kuda asal Mesir Nayel Nassar. Pernikahan berlangsung di rumahnya di Westchester, New York, Amerika Serikat, pada Sabtu, 16 Oktober 2021.

Pada hari istimewanya, Jennifer tampak cantik mengenakan gaun putih Vera Wang khusus dengan kerudung panjang bergaya klasik. Gaun lengan panjang itu dipenuhi dengan sulaman rumit.

Dia diapit oleh sembilan pengiring pengantin berpakaian hijau, menurut Daily Mail.

Pengantin wanita menata rambut pirangnya dengan setengah ikatan ke atas, setengahnya dibiarkan tergerai. Dia memakai aksesoris minimal, sepasang kancing yang serasi dengan gaunnya. Ia melengkapi penampilannya dengan sepasang sepatu hak tinggi dari brand Italia, Aquazzura.

Adapun pengantin pria mengenakan tuksedo hitam dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu.

Bill Gates terlihat mengenakan setelan jas berwarna gelap, sementara Melinda mengenakan gaun ungu.

Pernikahan berlangsung di taman perkebunan keluarga seluas 142 hektare di Salem Utara, dengan sekitar 300 tamu.

Menurut media, ini adalah rangkaian pernikahan kedua pasangan itu setelah sebelumnya mereka menggelar upacara pribadi secara Islam di lokasi yang sama.

Setelah pernikahan, Jennifer dan ayahnya dikabarkan menari diiringi lagu Elton John "Can You Feel the Love Tonight".

Jennifer Gates dan Nayel awalnya bertemu saat sama-sama berkuliah di Universitas Standford, Amerika Serikat. Kedekatan mereka berawal dari hobi yang sama, yaitu berkuda. Nayel kemudian melamar Jennifer pada Januari 2020.

