Makanan yang Aman Dikonsumsi saat Nyeri Gusi dan yang Harus Dihindari

TEMPO.CO, Jakarta - Nyeri gusi biasanya terjadi baru saja menyelesaikan perawatan gigi. Selain itu, dokter gigi Inna Chern mengatakan peradangan adalah penyebab utama lain dari nyeri gusi, khususnya gingivitis.

Gingivitis adalah bentuk ringan dari penyakit gusi dan dapat menyebabkan kemerahan dan pembengkakan di gusi. Penyebab utamanya adalah kurangnya menyikat gigi dan flossing dan jika Anda memiliki gejala-gejala ini, penting untuk menemui dokter gigi untuk membantu mengobatinya.

Dr Chern mengatakan penyebab lain dari sakit gusi adalah sariawan yang terbentuk di mulut Anda. Luka ini bisa muncul kapan saja di bibir, pipi, lidah, atau gusi. Penyebab utama sakit gusi yang terakhir menurut dr Chern adalah makanan pedas. Makan makanan pedas tidak otomatis membuat gusi Anda terasa perih, tetapi jika Anda sensitif tentu bisa.

Kabar baiknya adalah bahwa sakit gusi adalah masalah sementara. Jika hal ini tidak terjadi pada Anda, pastikan untuk membuat janji dengan dokter gigi. Sementara itu, Dr. Chern mengatakan akan sangat membantu untuk mengetahui makanan terbaik untuk gusi yang sakit dan juga yang terburuk.

"Jika rasa sakit disebabkan oleh peradangan karena gingivitis atau perawatan gigi baru-baru ini, saya sarankan makan makanan bertekstur lembut," kata Dr. Chern, seperti dilansir dari laman Well and Good. Nasi, kentang tumbuk, sup, ikan, alpukat, kacang-kacangan, buncis, tahu, pasta, oatmeal, telur, keju, dan sayuran yang dimasak dengan baik tidak apa-apa, serta es krim suatu keharusan setelah menjalani perawatan gigi.

Namun, untuk gusi yang sakit akibat sariawan atau makanan pedas, Dr. Chern menawarkan saran yang sedikit berbeda untuk dimakan. Berbeda dengan rasa sakit yang disebabkan oleh peradangan, Dr. Chern mengatakan tekstur makanan tidak begitu penting jika rasa sakit Anda berasal dari makanan pedas atau sariawan; ini lebih tentang menghindari sesuatu yang terlalu asam.

"Kadang-kadang, suhu ekstrem dapat mengiritasi gusi yang sakit yang mengalami ulserasi," tambah Dr. Chern. Itu berarti jika gusi Anda sakit karena sariawan atau makanan pedas, Anda harus menghindari makan atau minum sesuatu yang sangat panas atau dingin. Selama Anda mengingat aturan makanan itu, pada dasarnya Anda masih bisa makan apa yang Anda inginkan. Jika Anda benar-benar kesakitan, Dr. Chern menambahkan bahwa berkumur dengan air asin hangat dapat membantu.

Jika Anda baru saja menyelesaikan perawatan gigi atau mengalami peradangan, Dr. Chern mengatakan untuk menghindari makan apa pun yang dapat tersangkut di gusi. "Ini termasuk makanan seperti biji-bijian atau roti kasar," katanya, menekankan untuk menyebutkan yang terakhir karena roti adalah makanan lunak.

Jika gusi Anda sakit karena sariawan atau makanan pedas, Anda mungkin sudah bisa menebak apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, apa pun yang pedas atau sangat panas atau dingin. Dr Chern mengatakan makanan dan minuman asam juga dapat semakin mengiritasi gusi, jadi Anda sebaiknya berhenti sejenak untuk mengonsumsi jus jeruk, saus tomat, dan kopi. Tapi jika tidak bisa menghindari kopi, Anda dapat mengurangi keasaman dengan menambahkan susu; kalsium membantu menyeimbangkan tingkat pH.

"Minuman berkarbonasi [juga] memiliki pH rendah dan bersifat asam," kata Dr. Chern. "Jika mulut Anda sakit, mungkin lebih baik untuk menghindarinya kecuali jika dikombinasikan dengan makanan yang meningkatkan pH." Dia juga menambahkan bahwa yang terbaik adalah menghindari alkohol juga, yang diketahui mengiritasi gusi.

Berpegang pada aturan makanan ini akan membantu gusi Anda sembuh lebih cepat. Jika tidak hilang setelah beberapa hari, Dr. Chern mengatakan sudah waktunya untuk membuat janji dengan dokter gigi untuk memecahkan masalah. Begitu pula jika rasa sakitnya begitu parah sehingga Anda benar-benar tidak bisa makan atau berfungsi dengan baik.

