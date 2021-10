Selena Gomez Kirim Kado Kelahiran Anak Kedua Cardi B, Ada Snack untuk Bergadang

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez mengirim sekeranjang hadiah dari ke Cardi B untuk merayakan kelahiran anak keduanya bersama Offset. Keranjang itu berisi mainan dan boneka binatang untuk anak laki-laki yang kini berusia satu bulan itu, juga makanan ringan untuk menemani Cardi B bergadang tengah malam.

Cardi B memamerkan hadiah tersebut dalam unggahan video di InstagramStory, Senin, 4 Oktober 2021.

"Saya mendapat keranjang hadiah yang indah untuk 'Sun Sun,' dengan beruang kecil ini dari Selena Gomez," kata rapper “WAP” itu dalam video. “Ini sangat lucu, dan ada suguhan untukku. Kamu tahu ketika saya mengayunkan bayi untuk tidur di malam hari, saya sering lapar.”

Cardi B umumkan kelahiran anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Sabtu, 4 September 2021. Foto: Instagram/@iamcardib< si

Cardi selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada bintang Only Murders in the Building atas perhatiannya. “Ini sangat lucu! Terima kasih Selena Gomez, kamu menggemaskan.” Di video tersebut dengan menambahkan tiga emoji hati.

Cardi B menerima banyak hadiah setelah persalinannnya, mengingat ibu dua anak itu tidak mengadakan baby shower. Penyanyi berusia 28 tahun itu mengatakan sengaja tidak mengadakan baby shower untuk anak keduanya, lebih memilih menggelar pesta ulang tahun besar-besaran untuk anak pertamanya, Kulture.

“Saya kewalahan ketika melakukan ulang tahun besar ini dan saya merasa baby shower dengan ulang tahun Kulture terlalu dekat,” jelas Cardi. "Hanya untuk melihat tamu yang sama lagi, jadi saya berpikir lebih baik tidak melakukannya,” kata dia.

Cardi B melahirkan anak keduanya pada Sabtu, 4 September 2021. Dia mengumumkannya di Instaram pada Senin berikutnya dengan mengunggah foto menggendong bayi di tempat tidur rumah sakit ditemani Offset.

"9/4/21," tulis Cardi pada keterangan foto saat itu.

"Kami sangat senang akhirnya bertemu putra kami," kata Cardi B dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari People, Senin. "Dia sudah sangat dicintai oleh keluarga dan teman-teman dan kami tidak sabar untuk memperkenalkannya kepada saudara-saudaranya yang lain."

Cardi B memiliki dua anak bersama Offset, sementara Offset memiliki 3 anak dengan pasangan sebelumnya.

