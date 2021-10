Mau Berumur Panjang? Olahraga Lebih Penting daripada Berat Badan Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda ingin hidup lebih lama, sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di iScience menunjukkan bahwa lebih penting untuk fokus pada olahraga daripada penurunan berat badan. Glenn Gaesser, seorang profesor fisiologi olahraga di Arizona State University di Phoenix, dan Siddhartha Angadi, seorang profesor pendidikan dan kinesiologi di University of Virginia di Charlottesville, meninjau lebih dari 200 meta-analisis dan studi individu yang relevan, yang mencakup puluhan ribu dari pria dan wanita.

Mereka mengatakan kepada The New York Times bahwa mereka ingin tahu apakah seseorang akan mendapat manfaat lebih banyak dari penurunan berat badan atau dari aktivitas fisik. "Dibandingkan head-to-head, besarnya manfaat jauh lebih besar dari meningkatkan kebugaran daripada menurunkan berat badan," kata Dr. Gaesser kepada The New York Times, seperti dilansir dari laman Pop Sugar.

Kedua profesor menemukan bahwa risiko kematian dini diturunkan sebesar 30 persen atau lebih pada pria dan wanita yang tidak banyak bergerak, obesitas yang mulai berolahraga. Atau, jika orang dengan berat badan lebih tinggi berdiet dan kehilangan berat badan, beberapa penelitian menunjukkan risiko kematian muda turun 16 persen, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa menurunkan berat badan melalui diet tidak menunjukkan penurunan angka kematian sama sekali.

Dalam penelitian tersebut, para peneliti juga menemukan bahwa mereka yang berdiet yo-yo, dalam siklus penurunan dan penambahan berat badan, memiliki masalah metabolisme seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan harapan hidup yang lebih rendah. Namun kondisi tersebut dapat dilawan melalui olahraga. Berolahraga juga dapat membantu orang kehilangan lemak visceral yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena Diabetes Tipe 2, penyakit jantung, dan kondisi lainnya, bahkan jika berat badan orang tersebut tidak benar-benar berubah. Olahraga juga dapat meningkatkan resistensi insulin.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa "Anda tidak perlu menurunkan berat badan untuk menjadi sehat," kata Dr. Gaesser. "Anda akan lebih baik, dalam hal risiko kematian, dengan meningkatkan aktivitas fisik dan kebugaran Anda daripada dengan sengaja menurunkan berat badan."

