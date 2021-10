Anniversary ke-29, Michelle Obama Unggah Foto Kencan Pertama dengan Barack

TEMPO.CO, Jakarta – Merayakan hari jadi pernikahannya yang ke-29, Michelle Obama membagikan foto menggemaskan di media sosial pada Ahad, 3 Oktober 2021. Michelle mengunggah sebuah foto manis bersama dengan suaminya, Barack Obama, saat pertama kali mereka berkencan.

Foto tersebut memperlihatkan dua pasangan dengan dua anak itu duduk di sofa. Foto pertama berasal dari masa lalu, dan foto kedua saat ini. Kedua foto memperlihatkan keduanya saling berpelukan mesra.

“How it started vs how it’s going," tulis Michelle pada foto tersebut. “Happy Anniversary, Barack-I Love You!” dia menambahkan.

Unggahan tersebut mendapat banyak pujian di kolom komentar, salah satu penggemar berkomentar bahwa mereka merupakan couple goals.

Michelle Obama mengunggah foto kencan pertama dengan Barack Obama untuk merayakan ulang tahun ke-29 pernikahan mereka, Minggu, 3 Oktober 2021 (

Barack juga mengunggah pesan romantis untuk sang istri di Instagramnya.

"Selamat ulang tahun pernikahan, Miche! Selama 29 tahun terakhir, saya senang melihat dunia Anda tidak hanya sebagai putri South Side, tetapi sebagai ibu, pengacara, eksekutif, penulis, Ibu Negara, dan sahabat saya," tulisnya di Instagram.

"Saya tak bisa membayangkan hidup tanpamu," pria 60 tahun ini mengakhiri pesan cintanya.

Unggahan Instagram tentang ulang tahun pernikahan merupakan sebuah tradisi tahunan bagi Michelle. Dia juga membagikan foto disertai dengan pesan yang tulus untuk hari ulang tahun ke-28 pernikahannya tahun lalu. Dalam postingannya saat itu, dia mengungkapkan alasan dia jatuh cinta pada Barack.

“Senyumnya, karakternya dan belas kasihnya,” kata dia.

Barack Obama juga membagikan unggahan Instagram untuk hari jadi ke-28 pernikahan pasangan itu dengan menyebut Michelle adalah “cinta dalam hidupnya.”

Michelle dan Barack memiliki kisah cinta yang menarik. Mereka pertama kali bertemu saat bekerja di Sidley Austin LLP, sebuah firma hukum di Chicago, Amerika Serikat, pada 1989. Michelle ditugaskan untuk menjadi mentor Barack, dan setelah itu dia mengajaknya berkencan.

Meskipun Michelle Obama ragu-ragu untuk memulai hubungan percintaan di tempat kerjanya, mereka akhirnya bertemu untuk kencan makan siang di Institut Seni Chicago. Barack kemudian mengajukan lamaran itu saat kencan makan malam pada tahun 1991 dua tahun setelah berpacaran, sebelum menikah pada 3 Oktober 1992 di Trinity United Church of Christ di Chicago. Setelah 29 tahun menikah, Michelle dan Barack masih sama menggemaskannya seperti dulu.

Baca juga: Pesan Cinta Michelle Obama untuk Barack Obama yang Berulang Tahun ke-60

YINOLA CRISSY ELENROSE HADRIAN | ELITE DAILY