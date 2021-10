Cardi B Pakai Busana Serba Hijau, Warganet Sebut Mirip Kermit hingga Teletubbies

TEMPO.CO, Jakarta - Cardi B muncul dengan beberapa tampilan unik selama Paris Fashion Week. Setelah bergaya nyentrik dengan koleksi Schiaparelli, rapper Amerika itu muncul dengan tampilan serba hijau cerah yang unik dari ujung kaki hingga kepala pada Minggu, 3 Oktober 2021.

Catsuit, yang dirancang oleh RichardQuinn, itu terdiri dari atasan ketat dengan ritsleting di bagian depan dan topi berenda dan lengan yang berubah menjadi sarung tangan. Potongan unik ini juga menampilkan celana parasut lipit yang benar-benar menutupi kaki rapper berusia 28 tahun itu, seperti pakaian onesie bayi, dan garis pinggang yang menonjolkan lekuk tubuhnya.

Tak mudah tampil keren dengan pakaian serba hijau. Tampilan ibu dua anak ini langsung mendapat banyak komentar di Internet, ada yang perbandingan mulai dari sayuran hingga tanaman hingga Kermit the Frog di media sosial.

Beberapa pengguna Twitter bercanda bahwa busananya mirip dengan gaun bunga matahari yang pernah dikenakan Will Smith dalam sebuah episode "The Fresh Prince of Bel-Air", sementara yang lain mengatakan itu mengingatkan mereka pada Dipsy dari serial anak Teletubbies.

"Dia selalu imut tapi itu terlihat seperti pakaian Teletubbies," tulis salah satu pengguna setelah melihat Cardi dengan busana high fashion.

Orang lain berpendapat bahwa Cardi terinspirasi dari Baby Bop dari acara televise “Barney & Friends".

Tapi tak semua komentar meledek Cardi. Banyak penggemarnya mengatakan mereka sedang berkesperimen dengan tampilan meskipun itu menjadi salah satu pilihan fashion yang lebih aneh.

Selama di Paris, Cardi B selalu tampil menarik perhatian orang. Dia datang bersama dengan suaminya, Offset.

Gaya monokromatik akhir pekan ini merupakan perubahan drastis dari penampilan Cardi B di Paris Fashion Week sebelumnya, seperti pakaian bulu merah glam dan payet yang dikenakannya pada akhir September. Dia juga sempat jadi pembicaraan setelah mengenakan pakaian rancangan Schiaparelli yang menampilkan "puting" berlapis emas.

