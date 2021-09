Kate Middleton Bergaya Sporty Menyambut Juara US Open Emma Raducanu

Kate Middleton dan Emma Raducanu bermain tenis saat perayaan kepulangan petenis Inggris dari US Open, Jumat, 24 September 2021 (Instagram/@dukeandduchessofcambridge)

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton menyambut juara US Open Emma Raducanu di London, Jumat, 24 September 2021. Duchess of Cambridge yang merupakan pelindung Asosiasi Lawn Tennis Association sempat bermain tenis dengan juara tenis berusia 18 tahun itu.

Ibu empat anak itu bergaya sporty dengan rok mini dari Poivre Blanc Tennis, yang dipasangkannya dengan jaket zip-up biru tua dengan merek yang sama dan sepatu kets putih. Dia mengikat rambutnya dengan kuncir kuda kasual dan memakai riasan yang tampak alami. Dia membawa raket tenis putih di satu tangan saat dia duduk untuk mengobrol dengan para pemain.

Acara penyambutan para pemain tenis Inggris Raya itu diselenggarakan oleh program LTA Youth di National Tennis Centre. Selain juata US Open Emma Raducanu, hadir pula petenis Joe Salisbury, Alfie Hewitt, dan Gordon Reid.

Duchess juga bertemu remaja dari seluruh Inggris, yang bermain tenis di tingkat akar rumput sebagai bagian dari program LTA Youth dan mendengar lebih banyak tentang aktivitas yang dilakukan LTA untuk mendorong partisipasi olahraga di kalangan anak muda di seluruh Inggris. Dia sangat bersemangat mendukung orang dari semua latar belakang untuk terlibat dalam olahraga.

Kate sendiri dikenal aktif berolahraga. Dia sering bermain hoki dan netball yang popular di Inggris di masa mudanya.

Ketika menjadi anggota keluarga Kerajaan Inggris, dia juga sering berpartisipasi dalam acara olahraga kerajaan, seperti bermain kriket saat mengunjungi Irlandia bersama Pangeran William pada awal 2020.

Pertemuan dengan para petenis ini merupakan satu dari agenda Kate yang cukup padat pekan ini. Pada Rabu malam, Kate tampil memukau dengan pakaian serba putih saat dia menghadiri sebuah acara untuk bertemu dan berterima kasih kepada mitra proyek fotografi Hold Still.

Proyek ini diluncurkan Kate Middleton untuk mengumpulkan momen haru keluarga Inggris Raya selama lockdown sejak tahun lalu. Sebuah pameran yang menampilkan beberapa foto diluncurkan pada akhir tahun, sebelum diterbitkan dalam buku, Hold Still: A Portrait of Our Nation pada 2020.

Baca juga: Kate Middleton Tampil Elegan Berbusana Monokrom Rayakan Proyek Fotografi

HELLO MAGAZINE | EXPRESS.CO.UK