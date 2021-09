Gaya Jessica Iskandar Dilamar Vincent Verhaag Kasual dengan Crop Top Ruffle

TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Iskandar membagikan beberapa momen bahagia saat ia menerima pinangan dari kekasihnya Vincent Verhaag di Instagram, Jumat 24 September 2021. Dalam foto yang dibagikan, nampak Vincent berlutut di hadapan Jessica yang tersipu malu berdiri di balik pilar.

"I said yes!" tulisnya dalam keterangan unggahannya. "Terima kasih Tuhan sudah kirim seseorang seperti Vincent Verhaafke dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan punya rencana indah untuk hidupku dan El Barack bersamamu."

Jessica Iskandar atau yang akrab di sapa Jedar, terlihat kasual. Dia mengenakan busana bernuansa putih. Atasannya berupa crop top dengan aksen ruffle di bagian depan, yang dipadupadakan dengan celana baggy senada. Rambut pendeknya ditata bergelombang dan dibiarkan tergerai. Sedangkan Vincent mengenakan atasan lengan panjang putih dan celana chino beige.

Jessica Iskandar resmi dilamar kekasihnya F. Andrianto/Foto: Jessica Iskandar

Di foto lainnya, nampak putra wanita berusia 33 tahun itu, El Barack Alexander, ikut merasakan momen bahagia itu. Dia juga memeluk erat ibunya dan calon suaminya. Selain itu, Jessica juga menunjukkan cincin pertunangan yang diberikan Vincent.



"I love you, Vincent Verhaag! You really made me believe in love again! Thank you for everything. Aku berharap Tuhan membalasnya dengan berjuta kebahagiaan untukmu!" lanjut Jessica dalam keterangan unggahannya.



Beberapa selebriti ikut memberikan ucapan selamat untuk pasangan ini. "Congratulations love," tulis Jennifer Bachdim.

"Awww congratulations, so happy for you," tulis Reisa Brotoasmoro

"Congraaaaatssss guyyysss may universe filled the happiness and love among 3 of you," tulis Westny Dj.

Jessica Iskandar kerap menunjukkan kedekatannya dengan Vincent di media sosial. Di unggahan sebelumnya, di mengunggah foto berdua dengan Vincent dengan latar gunung. "Aku dan bodyguard," tulisnya.

Sedangkan di unggahan lainnya, dia merasa beruntung memiliki teman dekat seperti Vincent. "Happy to have a friend like you! When the road looks rough ahead and Im miles and miles from my nice warm bed. I’ve got a friend in you. We stick together and see it through. And as the years go by Our friendship will never die You're gonna see it's our destiny You've got a friend in me," ujarnya.

