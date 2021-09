Fashion Lily Collins di Emily in Paris Season 2 ala 60-an dan Colorful

Lily Collins mengunggah beberapa foto adegan dari Emily in Paris musim kedua. Instagram.com/@lilyjcollins

TEMPO.CO, Jakarta -Lily Collins mengunggah beberapa foto dari musim kedua serial Emily in Paris di Instagram-nya. Dalam pandangan pertama di musim baru, serial yang tayang di Netflix ini, penggemar melihat Lily Collins yang berperan sebagai Emily Cooper terus menjalani kehidupan terbaiknya di Prancis, serta beberapa momen mode ikonik.

Dalam satu foto, Emily mengenakan pakaian multi-warna sambil terlihat terkejut dengan apa yang dilihatnya di ponselnya, sementara dia, Mindy yang diperankan Ashley Park dan Camille yang diperankan Camille Razat melihat sesuatu sambil berdiri di jalan kota di tempat lain. Dalam gambar lain, Emily terlihat sebagai kekasih dan koki Gabriel (Lucas Bravo) menyiapkan makanan yang tampak lezat. Satu foto menunjukkan Emily mengenakan tampilan yang terinspirasi tahun 1960-an berbicara dengan seorang pria misterius yang tampaknya bukan Gabriel.

"Akhirnya, lihat dulu @emilyinparis Saison Deux!!! Sangat bersemangat untuk berbagi layar dengan pemeran yang luar biasa ini. Tidak bisa menunggu kalian untuk melihat semua yang akan datang. Anda benar-benar menikmatinya. Sampai saat itu, bisous bisous!!…." tulis Lily Collins dalam keterangan unggahannya.

Meskipun Netflix belum mengungkapkan tanggal rilis, penggemar menduga musim kedua akan dirilis akhir tahun ini atau pada awal 2022. Collins memposting di Instagram bahwa mereka telah menyelesaikan syuting pada 4 Agustus 2021.

Serial ini membuat percikan tahun lalu ketika pemirsa mendapatkan cukup gaya karakter dan alur cerita di Paris. Tidak heran kostumnya menarik perhatian banyak orang karena dirancang oleh desainer kostum legendaris Patricia Field, yang juga mengerjakan proyek seperti "The Devil Wears Prada" dan "Sex and the City."

“Saya menikmati apa yang saya lakukan. Saya merasa melakukannya dengan cerdas. Saya punya filosofi sendiri. Pada dasarnya, saya suka pakaian bahagia, ”kata Field kepada WWD pada bulan Mei. "Jadi saya cenderung melakukan komedi romantis yang sukses selama bertahun-tahun."

Namun, fashion yang digambarkan di musim pertama menuai beberapa kritik karena cara berpakaian Emily sama sekali bukan Prancis. “Orang Prancis memang seperti itu. Mereka tidak menyukai apa pun," katanya menjawab kritik itu. “Dan saya sudah mengenal orang Prancis selama bertahun-tahun. Saya pikir orang memiliki hak untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Sementara itu, dari apa yang saya pahami dari sini di Paris adalah bahwa semua orang menontonnya. Di penghujung hari, itulah yang terpenting. Saya tidak berpikir orang Amerika menganggapnya klise sama sekali.”

Emily in Paris Musim pertama menerima banyak penghargaan, termasuk dua nominasi Golden Globe untuk serial televisi terbaik, musikal atau komedi dan aktris terbaik dalam serial televisi, musik atau komedi. Selain itu, serial tersebut juga meraih nominasi Primetime Emmy Award untuk serial komedi yang luar biasa.

