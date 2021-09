Kylie Jenner Meluncurkan Skincare Bayi dan Anak, Diuji dan Disetujui Putrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Kylie Jenner, Stormi, memiliki andil dalam usaha bisnis terbarunya. Wanita berusia 24 tahun itu mengumumkan peluncuran Kylie Baby, lini perawatan kulit dan rambut yang didedikasikan untuk bayi dan anak kecil, Selasa 21 September 2021. Dia mengungkapkan bahwa semua produk merek telah diuji dan disetujui olehh anak berumur 3 tahun itu.

"Saya sangat bersemangat untuk memperkenalkan Kylie Baby kepada kalian itu adalah impian saya untuk mengembangkan perawatan bayi yang bersih, aman, efektif, dan sadar ketika saya menjadi seorang ibu," tulis Jenner di Instagram-nya, berbagi foto promosi dirinya dengan Stormi, seperti dilansir dari laman People.

Jenner melanjutkan bahwa produk perawatan bayinya vegan dan hipoalergenik. "Saya tahu kita semua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita, jadi membuat garis ini sepenuhnya vegan dan hipoalergenik sangat pribadi bagi saya!" tambahnya. "Saya sangat bangga dengan produk ini dan tidak sabar untuk membagikannya kepada Anda dan keluarga Anda!"

Jenner merinci setiap produk perawatan kulit yang mulai dipasarkan pada 28 September, dalam sebuah video di Instagram Stories-nya, memberi tahu penggemar bahwa dia menghabiskan waktu lama mengerjakan merek tersebut karena dia ingin memastikan setiap pengujian dilakukan dengan tepat.

"Ini ekstra aman untuk bayi Anda dan anak-anak Anda, dan saya ingin membuat sesuatu yang akan saya gunakan pada anak-anak saya sendiri," jelas Jenner, yang saat ini sedang mengandung anak keduanya dengan Travis Scott. "Ini semua telah diuji dan disetujui Stormi. Ini adalah satu-satunya produk yang kami gunakan selama dua tahun terakhir, mungkin ini gila."

Sementara Jenner mengatakan bahwa sampo dan kondisioner adalah favoritnya karena membuat rambut Stormi sangat lembut dan membantu menentukan ikalnya, si kecil lebih menyukai sabun. "Fakta menyenangkan: Saya memposting foto Stormi yang sangat imut ini satu setengah tahun yang lalu, dan kami menguji Kylie Baby saat itu dan menggunakan gelembung ini," kata Jenner. "Saya tidak akan merekomendasikan ini untuk anak-anak Anda sendiri, tetapi Stormi pada dasarnya mencoba memakan mandi busa ini dan memasukkannya ke dalam bola matanya."

Soal lotion, alumnus Keeping Up with the Kardashians ini mengaku memastikan lotion itu akan cepat meresap ke dalam kulit. "Sekarang Stormi masih balita, saya tahu sulit untuk membuat anak-anak Anda tetap diam," katanya.

Kylie Baby adalah tambahan terbaru untuk kerajaan bisnis Kylie Jenner yang sedang berkembang, yang juga mencakup Kylie Cosmetics, Kylie Skin dan koleksi pakaian renangnya yang baru diluncurkan, Kylie Swim.

