Gaya Rambut dan Makeup Terbaik di Met Gala 2021, Megan Fox sampai Gigi Hadid

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai malam fashion terbesar, Met Gala menjadi ajang pertunjukan kreativitas fashion. Setiap tahun memiliki tema sendiri, dan Met Gala 2021 adalah In America: A Lexicon of Fashion.

Para tamu tidak harus mengenakan pakaian dari label lokal, tetapi penampilan mereka setidaknya mencerminkan semangat busana Amerika yang berani dan penuh petualangan. Makeup dan gaya rambut para tamu juga mencerminkan tema tersebut.

Inilah riasan dan tata rambut terbaik di Met Gala 2021.

1. Maisie Williams

Maisie Williams, Met Gala 2021 (Instagram/@maisie_williams)

Bintang Game of Thrones Maisie Williams mendapat inspirasi dari The Matrix untuk tampilan makeup-nya. Alisnya dicat pirang. Matanya tegas dengan winged serta dot eye liner serta lipstik plum semi matte. Gaya rambut updo menantang gravitasinya dengan beberapa tatanan yang melingkar menarik perhatian. Rambut ini terlihat halus dan berkilau dari akar ke ujung, seolah dipenuhi minyak.

2. Billie Eilish

Penyanyi Billie Eilish berpose saat menghadiri acara Met Gala 2021 di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York, 14 September 2021. Met Gala tahun ini mengangkat tema "In America: A Lexicon of Fashion". REUTERS/Mario Anzuoni

Billie Eilish tampil mengejutkan dalam persona Old Hollywood-nya yang lengkap. Rambut platinum blonde pendek ala Marilyn Monroe dan tampilan makeup yang lembut, matte, dan peachy adalah kombinasi yang menawan.

3. Megan Fox

Megan Fox di Met Gala 2021. Foto: Instagram/@meganfox

Megan Fox menyalurkan Bettie Page dengan satu set poni superpendek. Makeup artist Ash K Holm menghidupkan Bettie Page tetap kuat dengan bulu mata yang berkibar dan alis yang tebal. Dia juga melukis bibir aktris itu dengan rona merah cerah, yang serasi dengan gaun berpayetnya. Untuk kuku, Fox membuat manikur berbentuk almond yang dipernis dengan cat merah muda pucat.

4. Alicia Keys

Alicia Keys, Met Gala 2021 (Instagram/@aliciakeys)

Alicia Keys mengenakan berlian imitasi, ditempatkan dengan hati-hati di seluruh rambut yang dikuncir kudanya dan belahan bagian tengah. Dengan gaya Keys yang sebenarnya, dia menjaga kulitnya tetap alami, kecuali lipstik merah matte.

5. Gigi Hadid

Gigi Hadid, Met Gala 2021 (Instagram/@erinparsonsmakeup)

Model ini memulai debutnya dengan warna rambut merah baru di karpet merah Met Gala 2021. Warna rambut ini mungkin menjadi ciri khas baru Gigi Hadid. Dia mengikatnya dengan gaya kuncir kuda retro, diberi aksesori bros Prada dihiasi kristal. Tampilannya terlihat glamor berkat pilihan makeup klasiknya seperti cat-eye liner hitam, eyeshadow biru muda, dan lipstik matte pinky-nude.

