Koleksi Spring 2022 Coach Terinspirasi Gaya 80-an dan Semangat Generasi Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Coach resmi meluncurkan koleksi Spring 2022 di kota New York dan episode khusus "Coach TV: Public Access" yang dibuat dan bekerja sama dengan Coach Family. Debut koleksi Spring 2022 kali ini, disiarkan langsung ke seluruh dunia di saluran social media milik Coach. Dengan mengembangkan pendekatan inovatif Coach dalam konsep runway yang menggabungkan pertunjukan langsung dalam format digital untuk merayakan semangat dan energi Kota New York dalam gaya yang baru dan lebih berani.

Pertunjukan diadakan di Hudson River Park's Pier 76, sebuah taman baru yang terletak di sisi barat Manhattan, di mana Coach adalah yang merek pertama yang mengadakan peragaan busana di sana. Dibuka dengan episode Coach TV, kali ini terinspirasi oleh televisi akses publik dengan pendekatan komunal yang inklusif. Diiikuti oleh koleksi film yang ditayangkan bersamaan dengan presentasi runway dan disiarkan langsung ke penonton di seluruh dunia.

Untuk membuat episode "Coach TV: Public Access" musim ini, Coach berkolaborasi dengan sutradara Ty Evans dan Danielle Aphrodite Nemet dan penulis Amber Schaefer dan Yoni Lotan, serta anggota Keluarga Coach termasuk Luna Maya, Fazura, Chaka Khan, Stella Maxwell, Megan Thee Stallion, Ellie Thumann, Camila Morrone, dan masih banyak lainnya, dengan penampilan special oleh Jennifer Lopez, Michael B. Jordan dan Kki.

Koleksi Spring 2022 Coach yang diluncurkan di New York Fashion Week 2021. (Dok. Coach)

Sementara karya terbaru Stuart Vevers untuk koleksi Coach Spring 2022 ini juga sebagai penghormatan kepada Creative Director pertama Coach, Bonnie Cashin. Dia adalah pelopor kreatif di balik tas ikonik turnlock, sebuah karya yang mengekspresikan peran Coach dalam membentuk warisan style khas Amerika. Koleksi ini mengeksplorasi ready-to-wear dan tas dari koleksi arsip Cashin yang ditata ulang dan disesuaikan dengan visi klasik milik Vevers.

Koleksi Spring 2022 Coach yang diluncurkan di New York Fashion Week 2021. (Dok. Coach)

“Musim semi menghadirkan visi saya tentang pembaruan pada fashion Amerika yang terinspirasi oleh warisan tahun 80 milik Coach melalui lensa generasi berikutnya,” kata Vevers, dalam pernyataan resmi. “Sebuah perayaan dari optimisme penuh warna dari kepala desainer pertama Coach, Bonnie Cashin. Ini adalah koleksi yang saya rancang untuk menanggapi masa-masa sulit yang kita jalani dan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah”.

Dengan menampilkan wajah-wajah baru yang mewakili energi, keragaman dan semangat generasi berikutnya, koleksi ini adalah surat cinta untuk New York sekaligus penghargaan kepada beberapa tempat ikonik seperti Central Park, Zabar’s, Serendipity dan the Brooklyn Bridge serta peran kota New York yang terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Selain itu, koleksi ini juga memperkenalkan tote bag yang dibuat bekerja sama dengan pengrajin independen lokal, sebagai salah satu cara Coach untuk mendukung komunitas mode asli New York.

Sebagai bagian dari komitmen Coach dalam kampanye sustainability, seluruh koleksi dibuat agar bertahan untuk waktu yang lama. Seperti pembaruan dari Cashin Carry Tote yang dibuat dengan kulit yang ramah lingkungan dan didaur ulang dari sarung tangan bisbol, serta daur ulang denim untuk koleksi vintage ready-to-wear milik Bonnie Cashin.

