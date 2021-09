Gaya Vintage Anya Taylor-Joy dalam Balutan Dress Pink di Festival Film Venesia

TEMPO.CO, Jakarta - Anya Taylor-Joy mengenakan tiga gaun besar di Festival Film Venesia sejauh ini. Aktris berusia 25 tahun ini menghadiri pemutaran perdana film terbarunya Last Night in Soho, Minggu 5 September 2021. Dia tampil bergaya Barbie vintage dalam gaun sutra satin merah muda Dior Haute Couture dengan baret bordir yang serasi dan sepatu senada dari rumah mode itu.

Penampilannya semakin glamor dengan aksesori perhiasan kalung dan anting-anting Tiffany & Co. "Seperti mimpi, Last Night in Soho tayang perdana di Festival Film Venesia. Tambah ajaib dengan kilauan Tiffany &Co. terima kasi," tulisnya di Instagram.

Anya Taylor-Joy mengenakan gaun oranye Dice Kayek di Festival Film Venesia, Minggu 5 September 2021. Instagram.com/@luxurylaw

Pilihan fashion Anya Taylor-Joy berkat tangan dingin stylist, Law Roach, yang baru-baru ini juga menata gaya Zendaya di Festival Film Venesia. Selain gaun pink Dior, Taylor-Joy juga mengenakan gaun mini oranye Dice Kayek dengan sandal yang serasi. Sebelymnya saat tiba di Festival Film Venesia, sehari sebelumnya, iamengenakan gaun Rodarte bermotif pink dengan sepatu Giuseppe Zanotti dan perhiasan Tiffany & Co.

Anya Taylor-Joy mengenakan gaun pink Rodarte bermotif floral dan perhiasan Tiffany &Co. saat tiba di Festival Film Venesia. Instagram.com/@rodarte

Anya Taylor-Joy membuka diri kepada ELLE awal tahun ini tentang bagaimana dia hampir berhenti berakting pada satu titik, tetapi temannya, sesama aktris Mia Goth, mendorongnya untuk terus maju.

“Dia adalah aktris pertama yang dekat dengan usia saya yang saya temui, dan kami memiliki percakapan yang sangat keren di mana saya seperti, 'Aku mencintaimu,' dan dia berkata, 'Aku mencintaimu.' Dan aku berkata, 'Aku mencintaimu. selalu mendukungmu.' Dan dia seperti, 'Aku akan selalu mendukungmu,'” kenang Taylor-Joy. "Itu seperti, 'Oke, keren. Mari kita maju dalam industri yang sangat liar ini, mengetahui bahwa kita akan saling menjaga.’”

