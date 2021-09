Jennifer Bachdim Batasi Anak Main Gawai Hanya Boleh Akhir Pekan 1 Jam Per Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Bachdim sering membagikan kiat pengasuhan atau parenting melalui media sosial. Kali ini, dia membahas soal kebijakan bermain gawai atau gadget untuk anak-anaknya, Kyomi yang berusia 9 tahun dan Kenji yang kini tujuh tahun.

Istri pesepak bola PSS Sleman Irfan Bachdim itu mengatakan bahwa dia membatasi paparan gawai untuk kedua anaknya yang mulai beranjak besar itu. Ketika ditanya pengikutnya di Instagram tentang kapan anak-anaknya mulai dikasih handphone, Jen mengatakan sampai saat ini mereka belum memiliki gawai sendiri.

“Sekarang Kiyomi 9 tahun dan Kenji 7 tahun, sampai sekarang Kiyomi dan Kenji belum kasih HP. Mungkin dikasih HP if they are 13 years old,” kata model dan selebgram berusia 34 tahun itu, di unggahan fotonya bersama ketiga anaknya di Instagram Story, Selasa, 7 September 2021.

Meski belum memiliki HP sendiri, Jennifer kadang-kadang memberi kesempatan anak-anaknya untuk bermain gawai. Hanya saja, dia membatasi waktunya tidak setiap hari.

“Anak2 saya cuma main Gadget kalau hari Sabtu/minggu, 1 jam/hari sudah cukup,” kata dia.

Banyak orang tua yang membatasi waktu bermain gawai kepada anak-anaknya karena khawatir efek negatifnya untuk kesehatan. Selama bertahun-tahun, American Academy of Pediatrics atau AAP merekomendasikan paparan waktu layar untuk anak-anak dan remaja tak lebih dari dua jam per hari, itu termasuk menonton televisi bermain ponsel, atau tablet. Sedangkan untuk anak di usia di bawah dua tahun, AAP menyarankan tidak sama sekali untuk paparan layar.

Namun, saat ini AAP sekarang telah memperbarui pedoman mereka untuk mencerminkan realitas dunia digital saat ini. Dilansir dari Very Well Family, rekomendasi baru AAP mengakui bahwa teknologi terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk belajar online, sehingga hampir tidak mungkin untuk mengawasi batasan ketat dua jam per hari pada anak-anak usia sekolah.

Selain itu, teknologi dapat menjadi komponen pembelajaran yang berharga. Anak-anak mengakses komputer dan tablet di sekolah dan menggunakan komputer untuk mengerjakan pekerjaan rumah.

Jadi, pedoman baru AAP mengatakan tidak perlu menetapkan batasan ketat pada waktu anak-anak menggunakan perangkat digital, namun orang tua perlu memeriksa gambaran besarnya dan peran elektronik dalam kehidupan setiap orang.

Gaya parenting Jennifer Bachdim sering kali dijadikan contoh oleh pengikutnya. Dia disebut hampir tak pernah marah kepada anak, meskipun mengurus mereka tanpa bantuan baby sitter.

