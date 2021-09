Cerita Fitri Tropica Sukses Menyapih Anak dalam Lima Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Kebahagiaan yang luar biasa baru saja dialami oleh artis sekaligus presenter Fitri Tropica. Wanita yang akrab dengan sapaan Fitrop itu berhasil menyapih putrinya, Sada Amina Hanara, yang saat ini genap berusia 2 tahun. Momen bahagia ini dia bagikan melalui unggahan di Instagram, Jumat, 3 September 2021.

“Yes, akhirnya drama menyapih ini Insya Allah tuntas sudah dlm 5 hari, sekarang klo ga sengaja pegang nen udah ky tersipu malu sendiri gt,” tulis dia di fitur Instagram Story.

Momen ini juga dia bagikan dengan mengunggah video singkat yang menampilkan putrinya, Sada sedang mengelus kepala sang ayah. “Ini adalah sebuah video yg menunjukkan bahwa sepertinya benar adanya jika proses menyapih itu meningkatkan kedewasaan anak,” tulisnya dalam keterangan video.

Fitrop juga mengucapkan terima kasih kepada suami, Irvan Hanafi yang telah membantunya dalam proses menyapih ini. “Alhamdulillah semua terasa lebih mudah berkat support keluarga. Terutama support suami sih. Inget bgt dulu awal nyusuin, bapaknya yg tengah malem bangun buat kasi ASIP spy mama bisa istirahat. At the end of the journey, bapaknya juga lah yg siap bangun tengah malem ngadepin anak cranky krn udah kebiasaan nen. Alhamdulillah makasii ya Pi @irvantoge,” tulis dia menambahkan.

Perjalanan menyapih Fitrop diceritakan dalam unggahan dalam beberapa hari terakhir. Aktris dan komedian berusia 33 tahun itu memulai prosesnya dengan membangun komunikasi dengan anak. Selanjutnya dia dan Sada tidur terpisah selama beberapa hari.

Hari pertama menyapih, Fitrop masih menidurkan anaknya dan berjalan lancar, tapi terbangun tengah malam dan terjadi keributan. Di hari kedua, Fitrop dan anaknya pisah tidur. Bukannya anak yang rewel, malah Fitrop yang mellow jadi sulit tidur. Dan di hari kelima, prosesnya selesai.

Selain membangun komunikasi dengan anak seperti Fitri Tropica, proses menyapih juga dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi menyusui perlahan-lahan, seiring dengan berjalannya waktu cobalah untuk menolak beberapa kali. Solusi lainnya yaitu untuk alilhkan perhatian anak dengan menawarkan camilan atau mainan favoritnya ketika dia minta menyusu.

SITI HAJAR SUWARDI