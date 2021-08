Alasan Kim Kardashian tetap Gunakan Nama West Meski Sudah Pisah dari Kanye

TEMPO.CO, Jakarta - Meski dalam proses meresmikan perceraiannya dengan Kanye West, Kim Kardashian tetap akan menggunakan nama West di belakang namanya.

Menurut laporan TMZ, Kim punya alasan kuat untuk tetap menggunakan nama itu. "(Dia) merasa perlu menggunakan nama belakang yang sama dengan keempat anaknya," demikian menurut sumber yang dikutip media tersebut.

Seperti diketahui Kim dan Kanye West memiliki empat anak sebelum mereka berpisah awal tahun ini, yakni North West, Saint West, Chicago West, dan Psalm West.

Kim mengajukan gugatan cerai dari Kanye setelah kurang dari tujuh tahun menikah. Namun, sejak perpisahan itu, masing-masing berada di posisi terbaiknya. Bahkan, pada Juli lalu, Kim mendukung Kanye dengan menghadiri pesta perilisan album untuk album barunya, Donda. Dia hadir bersama anak-anak untuk acara besar itu, dan juga telah mempromosikan album itu di media sosial. Mantan pasangan itu juga terlihat pada kencan makan siang bersama tanpa anak-anak pada 20 Agustus.

"Kami memiliki hubungan pengasuhan bersama (co-parenting) yang luar biasa dan saya sangat menghormatinya," kata Kim kepada Andy Cohen di reuni Keeping Up With the Kardashians, yang ditayangkan pada Juni. “Dia adalah teman saya, pertama dan terutama, untuk waktu yang lama. Saya tidak bisa melihatnya pergi. Saya akan selamanya menjadi penggemar terbesar Kanye. Dia ayah dari anak-anak saya. Dia akan selalu menjadi keluarga.”

Sementara itu, karena Kim telah memutuskan untuk tetap menggunakan West dalam namanya, Kanye berencana mengubah namanya. Pada 24 Agustus, rapper itu mengajukan dokumen pengadilan untuk secara resmi mengubah namanya dari Kanye Omari West menjadi nama panggilannya yang sudah lama, Ye.

Jika perubahan nama disetujui, Kanye tidak akan lagi memiliki nama belakang yang sama dengan Kim Kardashian West dan anak-anaknya.

