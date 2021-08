Kylie Jenner Ingin Jarak Usia Anak Pertama dan Kedua Tak terlalu Jauh

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner dan Travis Scott tengah menantikan anak kedua. Kabar kehamilan Kylie terungkap pekan lalu. Orang dekatnya mengatakan bahwa pasangan ini sudah berusaha untuk hamil hampir setahun.

"Dia dan Travis telah berusaha selama berbulan-bulan... untuk hamil lagi," ujar sumber itu kepada Us Weekly.

Orang tersebut menambahkan, Kylie ingin anak pertamanya, Stormi Webster, dan anak keduanya memiliki jarak usia yang tak terlalu jauh, seperti dia dan kakaknya, Kendall Jenner. "Dia merasa sangat dekat dengan Kendall [Jenner] dan menginginkan itu untuk Stormi." Jika saat ini Stormi berusisa 3 tahun, jarak usia dengan adiknya akan terpaut empat tahun. Itu sebabnya, dia sangat senang dengan kehamilan ini.

Kylie telah objek teori konspirasi yang sangat panjang untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya hamil, berdasarkan perilaku media sosialnya. Tapi dia sendiri belum mengumumkan kepada pengikutnya.

Setelah teori hamil, kini muncul teori jenis kelamin anak yang dikandungnya. Pengikutnya yakin bahwa dia hamil anak laki-laki berdasarkan unggahan foto Stormi di Insatagramnya. Di keterangan unggahan itu, Kylie memberi emoji hati berwarna biru yang dianggap petunjuk halus tentang jenis kelamin anaknya.

Pada 2020 dia mengatakan bahwa kemungkinan akan memiliki empat anak. Bintang Keeping Up with The Kardashians itu sudah membicarakan akan menambah anggota keluarga sejak Stormi berusia delapan bulan.

“Apakah saya akan punya bayi lagi? Saya ingin bayi lagi, tetapi kapan pertanyaannya," kata pendiri Kylie Csmetics itu dalam Snapchat Oktober 2018. “Saya jelas tidak siap saat ini dan saya tidak tahu kapan saya akan siap. Tapi ya, ketika saya melakukannya, saya ingin berbagi lebih banyak dengan kalian.”

Dua tahun kemudian, perempuan berusia 24 tahun itu mengatakan kepada Harper's Bazaar bahwa membawa Stormi adalah salah satu anugerah terindah dalam hidupnya. Tapi dia belum siap untuk itu.

Teman-temannya mendorong Kylie Jenner untuk segera memiliki anak lagi karena mereka sangat menyukai Stormi. “Saya benar-benar merasakan tekanan untuk memberinya saudara kandung, tetapi tidak ada rencana.”

