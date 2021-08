Cerita di Balik Penampilan Ikonik Bella Hadid Sejak Awal Berkarier di Modeling

TEMPO.CO, Jakarta - Bella Hadid memulai kariernya sebagai model sejak berusia 16 tahun. Dia membagikan cerita di balik gaun yang dia pakai sejak berkarier di dunia modeling, dalam Bella Hadid Breaks Down 15 Looks From 2015 to Now, di kanal Youtube, Vogue, yang diunggah Rabu, 11 Agustus 2021.

Model bernama asli Isabelle Khair Hadid itu menunjukkan gaun Topshop dengan bordir bunga emas yang dikenakan untuk saat menghadiri Met Gala pertamanya. Dia teringat, ketika mempersiapkan diri untuk acara itu, dia harus pergi ke rumah mode Saint Laurent sendirian untuk mencari sepatu platform emas yang digunakannya. Dia mengaku sepatu itu masih disimpah hingga saat ini.

Model Bella Hadid tampil seksi dengan gaun merah yang memiliki belahan panjang dari pinggang hingga kaki dan juga belahan yang memperlihatkan dadanya yang putih saat berpose di atas karpet merah jelang penayangan film "La Fille Inconnue" (The Unkown Girl) dalam Festival Film Cannes ke-69 di Cannes, Perancis, 18 Mei 2016. (AP Photo)

Gaun ikonik lainnya adalah gaun merah yang digunakannya saat menghadiri Cannes Film Festival 2016. Di balik penampilan seksinya, Bella mengaku bahwa ia merasa gugup dalam acara tersebut. “Saya masih gugup dengan kamera, gugup karena memiliki banyak riasan dan gugup karena celah ini,” kenangnya.

Adik model Gigi Hadid itu juga mengenang saat berjalan di Fendi 90th Anniversary Show. Dia mengenakan gaun couture yang di lapisi dengan outer berbentuk cape panjang unuk fashion show Fendi pertamanya. Hadid juga menjelaskan mengapa ia tidak pernah tersenyum. "Itu hanya karena saya berada di tempat yang buruk secara fisik dan mental,” jelasnya, yang menjadi model penutup fashion show itu.

Bella Hadid di Met Gala 2018. Instagram.com/bellahadid

Penampilan favorit lainnya, ketika ia kembali menghadiri acara Met Gala di tahun 2018. Dia mengenakan pakaian koleksi Chrome Hearts, berupa atasan dan cape berpotongan unik. “Sejujurnya itu adalah pertama kali saya merasa sangat seksi dan cantik,” ujarnya.

Lalu ketika dia menjadi model di Paris Fashion Week 2019, Bella Hadid menjadi trendsetter dengan pakaian koleksi Mugler. Dia mengenakan crop blazer, body suit, celana ketat model thong dan stoking hitam. Setelah pertunjukkan itu Bella merasa bahwa semua orang mengikuti gayanya dan penampilannya menjadi viral pada masa itu.

Di akhir festival Fim Cannes 2021, Bella Hadid menggunakan kemeja dan rok tartan pink, serta anting Chopard kecil. Ia merasa bahwa penampilannya saat ini terlihat dewasa dan bahagia dibandingkan penampilannya terdahulu, "Di sini saya merasa nyaman, bahagia dan mampu bekerja. Dan dibandingkan dengan gadis yang saya lihat di awal, dia sangat sedih dan disini sangat puas dan bahagia,” ujar mantan kekasih The Weekend itu.

