Alasan Putri Diana Tidak Pernah Memanjangkan Rambutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Mendiang Putri Diana atau Princess of Wales memiliki banyak gaya rambut, tetapi dia mungkin paling dikenang karena potongan rambut tahun 90-annya: versi modern dari jamur yang sudah dikenalnya di masa-masa awalnya di The Firm, dan gaya rambut "Dynasty Di" yang tidak terlalu mencolok akhir tahun 80-an. Gaya rambut ikonik tersebut merupakan karya penata rambut legendaris Sam McKnight, yang baru-baru ini mengungkap kisah (yang agak mengejutkan) di balik gaya rambut ikonik tersebut.

Berbicara dalam serial YouTube "Vogue Visionaries" Vogue Inggris, McKnight berbicara tentang awal gaya rambut yang lucu. Itu sebenarnya, semacam lelucon. “Pertama kali saya bertemu Putri Wales adalah dalam sebuah pemotretan, pirang berkaki panjang ini datang sambil melompat-lompat menaiki tangga, mengulurkan tangannya, tersenyum, dan membuat kami semua tertegun, dan itu adalah Putri Diana,” kenangnya saat Putri Diana difoto oleh Patrick Demarchelier untuk fashion bible, seperti dilansir dari laman Bustle. “Kami mengalami hari yang sangat indah.”

“Dia memakai tiara dan saya membuat rambutnya terlihat pendek di bawah tiara. Saat itu tahun 1990, saya membuatnya terlihat pendek ... Saya sedikit memalsukannya. Di penghujung hari, dia berkata, 'Apa yang akan kamu lakukan dengan rambut saya jika saya mengatakan melakukan sesuatu?' ”Jawabannya? "Saya akan memotong semuanya dan memulai lagi."

Apa yang terjadi selanjutnya adalah kejutan lain untuk McKnight. “Dia berkata, 'Baiklah, mengapa kamu tidak memotongnya sekarang?' Jadi saya memotongnya saat itu dan kami tidak pernah melihat ke belakang,” jelasnya. Itu selama beberapa tahun. McKnight terus menata rambut sang putri sampai kematiannya pada tahun 1997, termasuk pada sampul Vanity Fair 1997 itu.

Potongan rambut itu sendiri mungkin cukup spontan, mungkin lebih sejalan dengan tren untuk dekade baru. “Itu adalah awal tahun 90-an dan pada saat itulah saya melakukan banyak hal pertunjukan dan sampul dan banyak gadis berambut pendek dan kami beralih dari jenis frou-frou tahun 80-an ke gaya bisnis tahun 90-an yang tajam, lebih androgini, dan trendi," ujr McKnight.

Potongan rambut ini mendefinisikan era baru, tetapi juga menandai momen "pembebasan murni" untuk Putri Diana. Dia mengatakan hal yang sama dalam sebuah wawancara yang ditampilkan dalam film dokumenter Diana In Her Own Words 2017. Ketika ditanya tentang "momen-momen perubahan dalam hidup yang mengubah Anda dari korban menjadi pemenang", Diana menjawab, "Saya kira musim panas lalu ketika Sam memotong rambut saya secara berbeda, hasilnya sangat berbeda." Jangan pernah meremehkan kekuatan potongan rambut yang bagus.

Berbicara tentang penampilan baru sang Putri, Linda Wells, editor pendiri Allure yang bekerja di Vogue ketika Diana menikah dengan keluarga kerajaan, mengatakan kepada The Cut: “Rasanya seperti dia membuang bebannya, seperti tidak terlalu berat pPada dia."

Apakah dia pernah mempertimbangkan untuk memanjangkan rambutnya? Menurut McKnight, dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkannya. Itu akan menjadi "terlalu seperti putri," katanya. Tetapi juga karena Putri Rakyat memahami kekuatannya sendiri: "Dia tahu bahwa orang-orang ingin melihat 'Putri Diana', jadi itulah yang dia berikan kepada mereka," kata McKnight.

