Bergaya Bak Gadis Meksiko, Kendall Jenner Dituduh Lakukan Cultural Appropriation

TEMPO.CO, Jakarta - Kendall Jenner dituduh melakukan cultural appropriation atau perampasan budaya. Dia bergaya bak petani Meksiko dalam kampanye terbaru Tequila 818 miliknya.

Dalam unggahan di Instagram, model berusia 25 tahun itu berada di sebuah pertanian agave di Jalisco, Meksiko, tempat ia mendirikan toko untuk usaha baru tersebut.

Dalam iklan itu, Jenner menunggang kuda di antara deretan tanaman dan menyeruput tequila di bagian belakang truk pickup. Dia mengenakan jeans, topi koboi, dan kemeja katun longgar di atas tank top.

"Pengalaman luar biasa yang saya alami sejauh ini, belajar tentang tempat yang indah ini, budayanya yang indah, dan orang-orangnya yang cantik!"

Bintang Keeping Up with the Kardashians itu sekarang menghadapi kritik untuk foto dan video tersebut. Banyak yang menuduhnya mengambil budaya Meksiko.

"Tidak ketinggalan Kendall, kami tidak menunggang kuda sepanjang waktu, tidak kami tidak mengepang rambut kami sepanjang waktu, tidak ada pekerja yang tidak boleh minum tequila (juga itu bukan dengan cara Anda meminumnya) + pekerja tidak bisa bekerja dengan pakaian semacam itu dan akhirnya, iklan Anda sangat bernuansa california. Jalisco bukan California, jadi jangan coba-coba membuatnya seperti itu," ujar salah satu pengguna Twitter.

"Saya sebagai orang Meksiko, saya memohon kepada kalian yang tinggal di AS untuk JANGAN mengonsumsi tequila Kendall Jenner karena apa yang dia lakukan disebut cultural appropriation," tambah yang lainnya. "[Itu] adalah budaya kami dan kami tidak ingin wanita kulit putih mengambil keuntungan dari budaya kami."

Baca juga: Kendall Jenner Ketagihan Media Sosial karena Hal Negatif Tentang Dirinya

Jenner belum memberi tanggapan atas tuduhan itu. Dia akhirnya hanya menonaktifkan komentar di bawah foto di Instagram-nya.

Sejumlah penggemar membela Jenner, menunjukkan bahwa selebriti pria seperti George Clooney dan Dwayne Johnson juga telah merilis iklan serupa yang berpose dengan petani agave di Jalisco untuk merilis merek tequila mereka sendiri di masa lalu tanpa reaksi balik.

Kendall Jenner meluncurkan Tequila 818 di California minggu ini setelah mengumumkan akan memasuki bisnis ini pada Februari 2021.