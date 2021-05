Cincin Kawin Ariana Grande Didesain Suaminya, Dalton Gomez

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande menikah dengan pacarnya, Dalton Gomez, dalam upacara pernikahan yang intim di Montecito, California, Amerika Serikat. Pernikahan itu berlangsung pekan lalu setelah bertunangan selama lima bulan.

Pelantun 7 Rings itu mengenakan dua cincin setelah pernikahannya. Satu cincin pertunangan, satu lagi cincin kawin. Menurut E!News, cincin kawin itu juga dirancang oleh Dalton Gomez sendiri dengan batuan Jack Solow dari perusahaan perhiasan Solow & Co.

"Ini adalah cincin yang indah, penuh cita rasa dari platinum dan berlian," kata juru bicara Solow & Co. "Dalton sangat senang dengan itu."

Perusahaan itu juga membantu membuatkan cincin pertunangan Ariana pada Desember 2020 dengan berlian 5 atau 6 karat, yang menampilkan berlian berbentuk oval, dipasang secara diagonal di sebelah mutiara.

Batu permata di cincin tunangan itu mungkin merupakan tambahan yang tidak biasa, tetapi mutiara sangat sentimental bagi Grande. Mutiara tidak hanya batu kelahirannya, tetapi diyakini bahwa batu itu diambil dari cincin neneknya - yang akrab dipanggil Nonna oleh Ari dan penggemar - dibuat untuknya pada 2014 dari pin dasi mendiang kakeknya.

"Nonna membuat cincin untukku dengan mutiara dari pin dasi kakek. Dia bilang dia memberitahunya dalam mimpi bahwa itu akan melindungiku," kata dia dalam sebuah tweet saat itu.

Jack Solow sebelumnya mengatakan kepada E!News bahwa Dalton terlibat dalam setiap langkah proses seleksi melalui FaceTime dan Zoom meski dia berada di pantai barat dan Solow di kantornya di New York.

"Dia sangat, sangat spesifik tentang apa yang dia inginkan. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat tentang bagaimana dia ingin ini terlihat, cara yang kontemporer. Itu adalah idenya untuk membuat berlian pada suatu sudut, dia berkata kepada saya bahwa kami harus memasukkan mutiara ke dalam potongan jadi karena itu sangat secara sentimental istimewa, unsur mutiara sangat, sangat sentimental istimewa bagi Ariana. Dia ingin memasukkannya ke dalam cincin," kata Solow.

Baca juga: Kisah Asmara Ariana Grande Dalton Gomez Sampai Menikah, Jarang Umbar Kemesraan

Juru bicara merek cincin pertunangan Taylor & Hart memperkirakan cincin itu sekitar 3 karat dengan berlian sepanjang 12mm, dan harganya bisa mencapai US$355k (sekitar Rp 5,1 miliar).

Mike Fried, CEO The Diamond Pro, sebelumnya memberikan HELLO! penilaian serupa tentang cincin pertunangan Ariana Grande "Salah satu cincin pertunangan paling unik yang pernah saya lihat. Pasangan avant-garde ini harus dipuji oleh dunia mode. Saya memperkirakan nilai cincin ini di utara US$ 350.000 (sekitar Rp5 miliar)."

PAGESIX | E!NEWS | HELLO!