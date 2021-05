Kim Kardashian Beli Pakaian Bekas Janet Jackson Rp362 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian membeli pakaian bekas Janet Jackson seharga US$25 ribu atau sekitar Rp362 juta dalam sebuah lelang di Julen's Auctions. Baju itu pernah dipakai bintang pop itu dalam video "If" pada 1993.

Lelang itu diadakan untuk memperingati ulang tahun ke-55 Janet pada 16 Mei 2021. Kim Kardashian mengunggah potongan klip Janet menggunakan pakaian itu di Instagram Story pada Minggu. Janet memakai atasan suede dengan detail tulang buatan dipadukan dengan celana renda hitam.

"Selamat ulang tahun ratu!" Kardashian di video itu. "Untuk ulang tahun @janetjackson's karena aku penggemar berat aku tidak percaya aku memenangkan ini di juliens_auctions."

Pelantun "All For You" itu berterima kasih kepada Kardashian di Instagram Stories-nya sendiri, dengan menulis, "Terima kasih banyak @kimkardashian! Saya harap 'IF' memberi Anda kesenangan seperti halnya saya."

Jackson bermitra dengan Julien's Auctions untuk pelelangan, yang disebut "Harta Karun Ikonik Dari Karir Legendaris dan Kehidupan Janet Jackson." Lebih dari 1.000 barang dari karier dan harta pribadinya dijual setelah dipajang di Beverly Hills dan ditampilkan di situs web Julien hingga Minggu.

Ansambel yang dia kenakan dalam video musik "Scream" bersama dengan saudara laki-lakinya, Michael Jackson, berupa kemeja lengan panjang bertekstur gelembung hitam, celana kulit paten hitam, dan sepatu bot kulit paten hitam dijual seharga US$125.000 atau sekitar Rp1,8 miliar pada Sabtu.

Sebagian dari hasil penjualan akan disumbangkan untuk Compassion International, sebuah organisasi yang membantu anak-anak yang mengalami kemiskinan.

Mantel perak metalik Jackson setinggi lantai dengan lapisan bulu domba yang mencukur, manset dan kerah, dirancang oleh Helen Storey, dibeli seharga US$50.000 atau Rp725 juta. Bikini tali peraknya dan sepasang celana senada yang dikenakan di bawah mantel oleh Jackson dijual seharga $ 25.600 atau Rp 371 juta.

Pada hari Jumat, jaket asli Jackson dari Rhythm Nation Tournya tahun 1990 bersama dengan topi hitam "1814" dan sarung tangan satin hitam dengan hiasan plakat logam dijual seharga US$81.250 atau sekitar Rp1,2 miliar.

Barang-barang lain seperti anting-anting hoop berwarna perak Janet Jackson yang dikenakan di Soul Train Awards 1987 dan Rhythm Nation Tour-nya, dijual seharga US$ 43.750 atau Rp634 juta.